Vaše chúťky signalizujú, čo chýba vášmu telu. Je to vážne?

Vaše chute môžu prezradiť, čo chýba vášmu organizmu. Spravidla sú to bielkoviny či vápnik. Zorientujte sa podľa vašich chúťok, čo si vaše telo žiada.

Určite ste už zažili pocit, kedy ste neodbytne túžili po čokoláde či šálke dobrej čiernej kávy. Tu však ide skôr o maškrtnosť či zvyk. Austrálski experti ale upozorňujú, že túžby po konkrétnych jedlách môžu byť varovným signálom, že vášmu telu chýbajú kľúčové živiny.

Sladké znamená horčík

„Napríklad ak túžite po čokoláde alebo po niečom s vysokým obsahom cukru, vaše telo si žiada horčík,“ tvrdí austrálska výživová poradkyňa Sandra Cooty. Podľa nej treba tiež zvýšiť príjem uhlíka, chrómu, fosforu a síry. Aby ste do seba zbytočne neládovali kalorické sladké veci, odporúča dať si namiesto čokolády radšej misku farebného čerstvého ovocia, zmes orechov alebo semienka. Chuť na sladké a zároveň túžbu vášho tela by ste tým mali splniť. Vhodné je pridať aj ryby, vajcia, kapustu a brusnice.

Nebuďte k vašim chúťkam nevšímaví

Pretrvávajúca túžba po chlebíku znamená podľa odborníčky nedostatok dusíka. Môžete to napraviť, ak zjete čosi s vysokým obsahom bielkovín, napríklad červené mäso, vajcia, tvaroh či tuniakový filet.

Nemôžete zahnať chuť na alkohol alebo cigaretku? Podľa Sandry Cooty vaše telo potrebuje biekoviny, vápnik, glutamín a draslík. Skúste raňajkovať ovsené vločky a desiatovať jogurt.

Neuspokojí vás nič, len bublinkové nápoje. Tak to by ste sa mali poobzerať po niečom s vápnikom, napríklad brokolici, keli, tvrdých syroch.

Ak sa vám vracia chuť na nejaké konkrétnejšie potraviny a viete, že nejde o vašu „pažravosť“, mali by ste to prebrať aj s lekárom. Organizmus pravdepodobne signalizuje, že mu čosi naozaj chýba. A najlepšie riešenie nemusí byť, že mu to dodáte formou sušienok, čokolády či vína...

