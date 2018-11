VIDEO: Vyrobte si doma zdravé zázvorové cukríky

Chcete sa preventívne chrániť proti nádche a mať poruke prvú pomoc proti škrabaniu v hrdle? Navyše vlastnej výroby a s minimom pridaných umelých látok? Vyrobte si vlastné zázvorové cukríky!

Oba recepty sú pomerne jednoduché, no vyhraďte si na ne aspoň dve a pol hodiny, alebo napríklad sobotné popoludnie. Varenie ingrediencií si totiž žiada svoj čas.

Recept č.1 - zázvorové cukríky

Potrebujete 500g čerstvého zázvoru, 1 ČL soli, 500 g kryštálového cukru, vodu.

Zázvor ošúpte a nakrájajte na tenké kolieska (s hrúbkou asi 2-3 mm). Kolieska nasypte do hrnca a zalejte vodou tak, aby hladina bola kúsok nad zázvorom. Pridajte soľ a dajte pod pokrievkou variť. Po cca 50 minútach zátvor preceďte a odvážte. Do hrnca pridajte rovnaké množstvo kryštálového cukru plus 1 PL navyše, zmiešajte a prilejte pol pohára vody, asi 1 dcl.

Opäť dajte pod pokrievkou variť, kde-tu premiešajte. Po hodine, keď má šťava sirupovitú konzistenciu, odstavte. Kúsky zázvoru vyberte a rozložte na papier na pečenie. Môžete ich dať najprv do kryštálového cukru, takto získate cukríky obalené v cukre. Keď kúsky vychladnú, odložte si ich do sklenenej dózy a sladkú „medicínu“ máte hotovú.

Sladkú vodu, v ktorej ste varili zázvorové kolieska, nevyhoďte! Môžete si ju pridať do čaju či citronády.

Recept č.2 - medové zázvorové cukríky

Trošku náročnejší postup, no napríklad pre deti s chutnejším výsledkom, lebo získate naozajstné cmúľacie cukríky, nájdete tu:

Zdroj videa: youtube

