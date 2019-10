8 nápojov osvieži lepšie ako voda. Už prvý vás zarazí

Ak máte smäd, doplníte si tekutiny. Prekvapí vás však, čo v rebríčku nápojov, ktoré najdlhšie osviežia organizmus, kraľuje.

Nie je tekutina ako tekutina. To, ako vás osvieži, závisí aj od nutričných vlastnostní.Autor: Shutterstock

Osem pohárov vody a viac - toľko by ste mali denne vypiť, aby ste správne hydratovali telo. Alfou a omegou zdravého organizmu je totiž dostatok tekutín. Pravidelný pitný režim je mimoriadne dôležitý, a kým blahodárne účinky čistej vody nikto nespochybní, vedci prišli s tvrdením, že v prípade hydratácie existujú aj lepšie možnosti. Dôvodom je zistenie, že nápoje s trochou cukru, tuku a bielkovín dokážu udržať tekutiny v tele oveľa dlhšie.

Podľa výskumu vedcov zo škótskej University of St Andrews to súvisí aj s tým, ako náš organizmus reaguje na rôzne nápoje. Jedným z faktorov je objem daného nápoja. Čím viac pijete, tým rýchlejšie sa tekutina vyprázdňuje zo žalúdka a vstrebáva do krvného riečišťa, kde môže riediť telesné tekutiny. Druhým faktorom sú nutričné hodnoty nápoja, preto sa mlieko umiestnilo na prvej priečke rebríčka najlepšie hydratujúcich tekutín.

Menšie straty

Mlieko totiž obsahuje laktózu, bielkoviny a tuky, ktoré pomáhajú spomaľovať vyprázdňovanie tekutiny zo žalúdka a udržiavať tak telo hydratované po dlhšiu dobu. Mlieko má v sebe zároveň sodík, ktorý funguje ako špongia. „Táto štúdia hovorí veľa o tom, čo sme už vedeli. Elektrolyty ako sodík a draslík pomáhajú k lepšej hydratácii, prispievajú k pomalšiemu vyprázdňovaniu žalúdka, teda aj pomalšej tvorbe moču,“ uviedla v rozhovore pre americkú stanicu CNN dietologička a jedna z autoriek štúdie Melissa Majumdarová.

Zoznam najlepších

Štúdia sledovala dvanásť rôznych nápojov a výsledok dopadol nasledovne:

nízkotučné mlieko,

rehydratačné roztoky (na doplnenie tekutín pri dehydratácii),

plnotučné mlieko,

pomarančový džús,

kola,

ľadový čaj,

čaj,

športové nápoje,

voda,

perlivá voda,

pivo,

káva.

Cukor opatrne

Nápoje s koncentrovanejším cukrom, ako napríklad ovocné džúsy alebo sladené nápoje, však nie sú také hydratujúce ako nápoje s nízkym obsahom cukru. V žalúdku sú zväčša dlhšie a vyprázdňujú sa pomalšie v porovnaní s čistou vodou, ale akonáhle sa tieto nápoje dostanú do tenkého čreva, ich vysoká koncentrácia cukrov sa počas procesu zvaného osmóza zriedi. Tento proces v skutočnosti „vtiahne“ vodu z tela do tenkého čreva, aby rozriedil cukry, ktoré tieto nápoje obsahujú. Preto ak máte na výber sýtené nápoje a vodu, vždy si vyberte tú druhú možnosť.

Chráni bunky

Fungovanie našich obličiek a pečene závisia od prijatých tekutín, pretože zbavujú telo toxínov a tiež hrajú kľúčovú úlohu pri výžive pokožky. „Voda je tým najlacnejším zvlhčovačom organizmu, aký nájdete,“ dodáva dietologička Majumdarová. Hydratácia je nesmierne dôležitá – pomáha predchádzať infekciám a prenáša živiny do buniek. Ak máte smäd, vaše telo vám povie, aby ste sa napili. Dokáže však hydratovať napríklad taký alkohol alebo káva?

Rozhoduje množstvo

Alkohol je takzvané diuretikum, čo znamená, že je močopudný. Či vás bude dehydrovať alebo naopak doplní tekutiny, závisí aj od druhu alkoholu a od vypitého množstva. „Napríklad pitím piva si spôsobíte menšiu stratu vody ako pri whisky, pretože pijete viac tekutín,” objasňuje ďalší z autorov štúdie Ronald Maughan. „Silné alkoholické nápoje dehydratujú, zriedené alkoholické nápoje nie,” dodala.

Pokiaľ ide o kávu, tak hydratácia závisí od množstva prijatého kofeínu. Pravidelná káva s asi 80 miligramami kofeínu hydratuje rovnako ako voda. Konzumácia viac ako 300 mg kofeínu, čo sú asi 2 až 4 šálky kávy, môžu prispieť k strate tekutín, pretože kofeín spôsobuje mierny diuretický účinok.

