Voňavý detox. Škoricová zbraň proti tukovým bunkám

Bez škorice by boli všetky vianočné koláče bez chuti a vône. Poznáte jej najlepšie účinky?

Škorica je sušená vnútorná časť kôry stromu škoricovníka. U nás je neodmysliteľnou súčasťou vianočných medovníkov, koláčov, sušienok a sladkých kaší. Má antibakteriálne účinky, uvoľňuje napätie a zahrieva telo. V kombinácii so ženšenom pôsobí ako afrodiziakum.

Voňavý všeliek

Existujú dva druhy škorice: cejlónska alebo pravá, ktorá je svetlejšia a jemnejšia a druhá je škorica čínska, ktorá je tmavšia a chuťovo výraznejšia. Škorica nielen krásne prevonia jedlá a dezerty, je výborným doplnkom pri liečbe cukrovky, aterosklerózy, vredov žalúdka, artritídy, kandidózy a výborne prekrvuje končatiny.

S množstvom skonzumovanej škorice to nepreháňajte, denne stačí pol lyžičky. U nás je častejšie používaná čínska škorica, pretože je cenovo výhodnejšia. Môže však obsahovať vyššie koncentrácie kumarínu, ktorý škodí pečeni.

Zdroj: Shutterstock.com

Vedci dokázali, že škorica je účinná pri znižovaní hladiny cukru v krvi. Ďalšia štúdia potvrdila, že malé dávky škorice znižujú hladinu zlého cholesterolu v krvi. Obsahuje antioxidanty, ktoré chránia pred stresom a vznikom demencie. Preventívne pomáha proti rakovine, znižuje krvný tlak a pomáha rýchlejšiemu hojeniu rán. Biochemik John Stockert prišiel na to, že škorica je rovnako účinná ako resveratrol, antioxidant nachádzajúci sa v červenom víne.

Podporí aj chudnutie

Štúdia uverejnená v časopise Journal of the International Society of Sports Nutrition zistila, že extrakt zo škorice bol prospešný pri chudnutí a znižovaní telesného tuku. Škorica vám môže pomôcť obmedziť množstvo cukru, ktoré zvyčajne pridávate do sladkých jedál a dezertov, pretože zintenzívňuje sladkú chuť.

Vyvarujte sa konzumácii veľmi veľkých dávok škorice bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom, pretože nie je vhodná pre každého. Škorica nemusí dobre reagovať na rôzne lieky alebo byliny. Taktiež môže rapídne znížiť hladinu cukru v krvi. Navyše, užívanie škorice nie je bezpečné pre ľudí s poškodenou pečeňou.

NAJ benefity škorice

bojuje proti tráviacim problémom,

podporuje chuť do jedla,

znižuje zlý cholesterol a cukor v krvi,

riedi krv,

preventívne pôsobí proti prechladnutiu,

tlmí bolesti svalov a kĺbov,

pomáha proti respiračným infekciám a kašľu,

podporuje spaľovanie tukov,

pomáha pri bolestiach svalov a reume.

Ak máte pocit, že si škoricu nemáte do čoho pridať, skúste si ňou posypať napríklad kávu alebo čaj. Skvelá je aj v sladkých ovsených kašiach. Inšpirácie nájdete sem ► ŠKORICOVÉ RECEPTY

