Januárová výzva, ktorej podľahla Beyonce aj Jay-Z. Zvládli by ste Veganuary?

Začiatkom roka si dávame rôzne predsavzatia, viac športovať, prestať fajčiť či menej nakupovať. Medzi časté patrí aj zdravšie stravovanie. K zeme jedálnička aspoň na 1 mesiac vyzýva už 6 rokov aj hnutie Veganuary (vegánsky január).

Pre tých z vás, ktorí nie su zvyknutí vzdať sa na dlhšiu dobu všetkých živočíšnych produktov, to môže byť naozaj veľká výzva.Autor: Shutterstock

Pohrávali ste sa už niekedy s myšlienkou vyskúšať vegánske stravovanie? Teraz je ten správny čas. Nezisková organizácia z Veĺkej Británie s názvom Veganuary, vyzýva ľudí k vegetariánskej strave aspoň na jeden mesiac, a to vždy v januári už od roku 2014. Do tejto výzvy sa každoročne zapojí čoraz viac ľudí. Podľa oficiálnych štatistík sa minulý rok do tejto výzvy zapojilo viac ako štvrťmilióna ľudí na celom svete. Vegánsku stravu si vyskúšalo aj mnoho svetových hviezd, vrátane Beyonce a Jay-Z-ho, ktorí tvrdia, že ide o zdravý januárový detox organizmu.

Slovenský Veganuary

Medzi slovenských celebritných popularizátorov vegánskej stravy patrí aj športovec Martin Šmahel, redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová či najznámejšia slovenská vegánka Nikoleta Kováčová. Zástancovia vegánstva hovoria pravidelne o benefitoch tejto diéty. Od lepšieho zdravotného stavu, zhodenia nadbytočných kíl či krajšej pleti.

Pre tých z vás, ktorí nie su zvyknutí vzdať sa na dlhšiu dobu všetkých živočíšnych produktov, to môže byť naozaj veľká výzva. Bojíte sa, že by sa to odzrkadlilo na vašom zdravotnom stave? A dá sa vôbec pri čisto vegánskej strave získať pre organizmus všetky potrebné živiny?

Chýbajúci vitamín

Vegáni si na prípravu jedál vyberajú z veľkého množstva zeleniny, ovocia, strukovín, orechov a semien, uvádza webová stránka American Vegan Society. Získanie všetkých potrebných živín z týchto potravín však nemusí byť až také jednoduché. „Najväčším problémom môže byť vitamín B12, ktorý sa nachádza takmer výhradne v potravinách živočíšneho pôvodu, teda v rybách, mäse, vajciach a mliečnych výrobkoch,“ hovorí pre webový portál Health certifikovaný osobný tréner McKenzie Flinchum. Rastlinné potraviny, ktoré sú dôležitím zdrojom všetkých ostatných vitamínov, neobsahujú naproti tomu takmer žiadny vitamín B12. Výnimkou sú iba fermentované potraviny rastlinného pôvodu, ako kyslá kapusta, pivo či riasa chlorella, ktoré obsahujú malé množstvo vitamínu B12. Pokryť ale potrebu B12 týmito potravinami je možné iba pri dobrom zdravotnom stave. V ostatných prípadoch je lepšie dopĺňať tento vitamín ako doplnok výživy. „Nedostatok B12 môže viesť k anémií,“ pokračuje Flinchum. „Vitamín D, omega-3 mastné kyseliny, vápnik, jód a železo sú ďalšie zo živín, ktorým by ste pri vegánskej strave venovať zvýšenú pozornosť, “ vysvetľuje odborník na výživu. „Aby ste zabezpečili svojmu organizmu dostatok mikroživín, je dôležité konzumovať veľké množstvo ovocia, zeleniny, orechov a semien, celých zŕn, rastlinných olejov, fazule a iných strukovín,“ dopĺňa.

Schudnete?

Hlavným cieľom Veganuary nie je schudnúť. Hnutie vzniklo najmä kvôli ochrane životného prostredia, zvierat a zlepšovaniu zdravia miliónov ľudí, čo uvádza oficiálna stránka Veganuary. To, že schudnete, ale možné je. Ak zaradíte do svojho jedálnička viac zeleniny a ovocia, je možné, že to prinesie aj zmenu na ručičke vašej váhy.

Pri vegetariánskej výzve nehľaďte len na to, že sa musíte vzdať mäsa. Zamerajte sa skôr na to, čo všetko ste kvôli vegánskej diéte do svojho nového spôsobu stravovania museli zaradiť, a čo tým získate. Či už to budú nové chute, recepty alebo nové druhy zeleniny, o ktorých ste doteraz ešte ani len nepočuli.

Ako si budem istý, že nejem živočíšnu stravu?

Podľa American Vegan Society „Vegáni nekonzumujú mäso, ryby, vtáky, kravské alebo kozie mlieko, vajcia, med a ani potraviny vyrobené z týchto alebo iných živočíšnych produktov, ako je želatína, hovädzie alebo kuracie vývary, sadlo či loj."

Pre vegánskych nováčikov to môže byť poriadne skľučujúci zoznam. No existuje toľko jedál, ktoré si pri tejto diéte dopriať môžete, všetko ovocie, zeleninu, strukoviny, fazuľu, tofu, tempeh, orechy a semená.

Zmätok príde najpravdepodobnejšie vtedy, ak siahnete po balených potravinách. Musíte si preto zvyknúť kontrolovať zoznam zložiek, ktoré obsahujú, aby ste sa uistili, že neexistujú žiadne zložky pochádzajúce zo zvierat. „Veganské balené potraviny sú označené logom„ vhodné pre vegánov “alebo„ certifikované vegánske “, hovorí Flinchum. „Okrem toho, ak výrobok obsahuje mlieko, vajcia alebo morské plody, bude uvedený na zozname alergénov.“

