Zázračné zlaté korenie: Tento liek proti zápalom by ste mali mať v kuchyni

Varíte stále len s paprikou, čiernym korením a so soľou alebo ste odvážnejšia? Kurkuma prinesie do vašej kuchyne farbu, chuť, ale najmä zdravie!

Nielen babky bylinkárky, tradičná čínska, indická či ruská medicína, ale aj moderná veda sa čím ďalej, tým viac zaoberá liečivým potenciálom rastlín a jedla. Existuje termín nutraceutiká, ktorým sa označujú biologicky aktívne zložky potravín s priaznivým vplyvom na náš zdravotný stav. K nutraceutikám patrí napríklad lykopén z paradajok, kapsaicín z čili papričiek či kurkumín nachádzajúci sa v kurkume. „Celý rad nutraceutík sa dnes považuje za plnohodnotný na udržanie zdravia organizmu,“ zdôrazňuje profesor MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. z Ústavu lekárskej chémie a biochémie Lekárskej fakulty v Olomouci, ktorý už roky skúma vplyv rastlín na ľudský organizmus.

Na prostatu

Odborníci si už dlhší čas všímajú pomerne nenápadnú rastlinu, kurkumu pravú, nazývanú tiež indický šafran, žltý ďumbier či kurkumovník dlhý. Pribúdajú desiatky výskumov, ktoré sa zamerali na overenie účinkov oranžového podzemku tejto rastliny. A je až zarážajúce, čo sa už zistilo. Profesor Šimánek zaraďuje kurkumín medzi nutraceutiká vhodné na podpornú liečbu chronického zápalu prostaty aj prevenciu návratu rakoviny prostaty. A podľa výskumov toho kurkuma dokáže omnoho viac.

Proti zápalu

Hlavnou prednosťou kurkumy, respektíve jej zložky kurkumínu, je silný protizápalový a antioxidačný účinok, pretože práve zápaly v tele sú za množstvom našich ochorení. V skupine ľudí s nadváhou sa ukázalo, že po 3 mesiacoch užívania výťažku z kurkumy mali výrazne znížený celkový cholesterol aj triglyceridy a „zlý“ LDL cholesterol. Ďalšie štúdie ukázali, že kurkumín môže chrániť pred aterosklerózou a navyše by mohol pomôcť predchádzať srdcovej arytmii.

Proti cukrovke

Deväťmesačným podávaním kurkumínu ľuďom so zvýšeným rizikom cukrovky sa výrazne znížil počet tých, u ktorých sa skutočne vyvinul diabetes 2. typu. A môžeme pokračovať. Až 2 tretiny ľudí so syndrómom dráždivého čreva zapojených do výskumu hlásili po 8 týždňoch užívania extraktu z kurkumy zlepšenie príznakov. U pacientov s bolestivou osteoartritídou kolena mal kurkumín podobný účinok ako ibuprofén. Ďalšie nádejné štúdie sa týkali pacientov s reumatoidnou artritídou, s rakovinou prostaty aj hrubého čreva, ľudí s bajpasom a ďalších diagnóz.

Lahodná

Kurkumu si však necenia len medicínski odborníci, ale aj kuchári či bežné gazdinky. Jej využitie v kuchyni je naozaj široké a ak ju ešte nepoužívate, mali by ste to určite skúsiť. Aj malé množstvo oranžového prášku dodá jedlu exotické a lákavé sfarbenie. Kurkumu sa oplatí pridať do vody pri varení ryže, cestovín alebo quinoy. Aby nebola len na okrasu, ale aj na prospech, mali by ste do jedla pridať trochu čierneho korenia. Výskum dokázal, že naše telo dokáže vstrebať omnoho viac zdravého kurkumínu vtedy, ak budeme kurkumu konzumovať spolu s piperínom, čiže s čiernym korením.

Výhodné zmesi

Veľmi jednoduchým pomocníkom pre začínajúce, ale aj skúsené kuchárky sú koreninové zmesi, pri ktorých netreba špekulovať, ktoré korenia a v akom pomere sa k sebe hodia. Na mäsité jedlá, cestoviny alebo do polievok je výborná zmes kurkumy, čili a kardamómu s prímesou papriky, koriandra, zázvoru a, samozrejme, čierneho korenia. Na jedlá z hydiny, rýb či zo zeleniny je zase skvelá kurkuma s citrónovou trávou a so zeleným korením, čo je vlastne mladé čierne korenie, troškou cesnaku, zázvoru a cibule. Obe tieto zmesi kurkumy nájdete v obchodoch už hotové. Kurkuma je tiež súčasťou obľúbeného korenia karí.



Seriózny výrobca ručí za dobrú kvalitu a bezpečnosť svojho korenia. Zdroj foto: Kotányi

Bez chémie

Ak chcete, aby bolo vaše jedlo nielen dobré, ale aj zdravé, všímajte si pri kúpe korenia, či neobsahuje konzervačné látky, farbivá alebo zvýrazňovače chuti. To je zbytočná chémia, ktorú jesť nepotrebujete. Je tiež lepšie, ak koreninové zmesi nemajú pridanú soľ, aby ste mohli lepšie skontrolovať, koľko jej do jedla dáte.

Trvanlivosť

Dátum minimálnej trvanlivosti sa vzťahuje na ešte neotvorené korenie, no kvalitný tovar nemá tendenciu kaziť sa, ak ho správne skladujete – v tme, chlade a dobre uzavretý. Inak môže klesať obsah esenciálnych olejov, a tým slabnúť aj vôňa a chuť produktu.

Fľaštička je zbytočná

Korenia skladujte zásadne na tmavom, suchom mieste s teplotou nie vyššou, ako je izbová. Presýpať ich do špeciálnych nádobiek je zbytočné. Vrecúško, ktoré nemá ochranný uzáver, stačí po otvorení vždy viackrát pevne zavinúť. A nesiahajte doň prstami ani nástrojmi, ktoré používate pri varení!

Nešetrite

Pri korení spravidla platí, že dobrá kvalita je trošku drahšia. Znamená totiž, že výrobca nakupuje suroviny od dodávateľov, ktorí sú podrobení prísnym kritériám, pravidelné robí mikrobiologický a chemický rozbor, sleduje obsah zvyšných pesticídov, ťažkých kovov a iných nečistôt. To si vyžaduje isté finančné náklady, ktoré sa odrazia na cene. No máte záruku kvality a bezpečnosti korenia.