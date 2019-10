Zázvor 5 x inak. TOP jesenné tipy na posilnenie imunity

Zázračný liečiteľ menom zázvor je nezastupiteľným pomocníkom v kuchyni, ale i liekom proti chrípke či žalúdočným nevoľnostiam. Nemali by ste to s ním ale preháňať.

Denná dávka zázvoru v sušenej forme by nemala presiahnuť 1 gram.Autor: Shutterstock

V období jesenných viróz a prechladnutí by nemal chýbať vo vašej domácej lekárničke čerstvý zázvor. Táto potravina je dobrým pomocníkom aj pri cestovaní autom, pretože zmierňuje kinetózu.

Zázvor vyniká najmä antiseptickými a dezinfekčnými účinkami. Pomáha pri zvýšenej horúčke, podporuje potenie a zvyšuje prekrvenie tkanív. Okrem toho vie príjemne zahriať. Ďumbier lekársky alebo zázvor pochádza z juhovýchodnej Ázie. Jeho pôvod sa spája hlavne s indickou kuchyňou. Zo zázvoru sa využíva jeho koreň, ktorý je svetlohnedej farby so žltkastou dužinou.

Chorý kolega v práci? Príznaky odhalia, či vás stále môže nakaziť

V súčasnosti sú obľúbené rôzne formy zázvoru: sušený zázvor, čerstvý zázvor či nakladaný zázvor. Čerstvý zázvor je najčastejšie využívaný ako liek či dochucovadlo rôznych receptov. Kúsky čerstvého zázvoru je účinne pri bolestiach v krku rozžuvať v ústach. Zázvor môžeme tiež nakladať do medu, cukru či etanolu, čím sa stáva súčasťou množstva pochutín.

Viacerí odborníci sa zhodujú v tom, že zázvor nie je vôbec určený deťom do 2 rokov. Zrieknuť by sa ho mali aj ľudia s dlhodobými ochoreniami, ako sú diabetici. Denná dávka zázvoru v sušenej forme by nemala presiahnuť 1 gram. Čo sa týka čerstvého zázvoru, môžete si ho denne dopriať maximálne 4 gramy.

