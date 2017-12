Na základe desiatok vedeckých štúdií MUDr. Josef Jonáš ukazuje, že rafinovaný cukor je vinníkom množstva problémov: od akné, zubného kazu, cukrovky, steatózy - stukovatenej pečene, infarktu myokardu, gynekologických problémov a osteoporózy až po nádorové ochorenia a mozgové poškodenie, vrátane chronického nedostatku vitamínov a dôležitých minerálov.

Zdravie v ohrození je skvelá kniha, ktorá hovorí o príčinách závislosti, prináša zaujímavé fakty o škodlivosti cukru a pridáva samozrejme aj možnosti riešenia. Liečbu.

Závislosť od cukru je totiž porovnateľná so závislosťou alkoholika alebo feťáka. Rovnako ako alkoholik nie je schopný vypiť len trošku alkoholu bez toho, aby si dal ďalší, ani človek závislý na cukre sa neuspokojí len s troškou sladkostí.

Ak teda táto kniha hovorí o nebezpečnosti cukru, nejde o prirodzene sladké potraviny, ale o druhy cukru vyrábané v továrňach izolovane technologickými postupmi, ktoré v najrôznejšej podobe ovládajú dnešný trh.

Prírodný cukor je dokonalým zázrakom stvorenia a žiadny priemysel ho nedokáže napodobniť!

Biely jed. Tak cukor, ako aj jemne mletú múku nazýva väčšina ľudí. A predsa sa ho nedokážu vzdať a jeho spotreba neustále rastie.

Ako je to možné? Odpoveď je zdanlivo jednoduchá: Ide o závislosť, miera ktorej môže byť rovnaká, ba v niektorých prípadoch dokonca väčšia ako pri nikotíne, alkohole alebo tzv. tvrdých drogách. „Táto kniha odpovedá nielen na otázku, ako sa táto závislosť historicky dostala do našej spoločnosti, ale predovšetkým ukazuje cesty, ako z nej von,“ vysvetľuje Josef Jonáš v knihe Zdravie v ohrození. „Ruka v ruke so závislosťou ide samozrejme aj sila zvyku, pretože jesť cukor je príjemné, a mnohí z nás sa ho preto nechcú vzdať.“

Médiá pod tlakom najrôznejších lobby skoro denne šíria opak toho, čo je v prípade cukru len málo sladkou pravdou. Samozrejme potom sa vôbec niet čomu čudovať, že mnoho ľudí zaváha: Ako to môže škodiť, keď na to denne vidím alebo počujem reklamu? Na čokoládové krémy, gumové medvedíky, na mliečne sušienky, s ktorými si dáte pauzu, alebo na kokakolu?

Korunu tomu následne nasadí lekár, ktorý (väčšinou z neznalosti) odmieta dôležité súvislosti zdravotných problémov s výživou.

Prečítajte si úryvok z knihy Zdravie v ohrození:

Nevedomosť neplodí hriech – chlácholí nás staré príslovie. V tomto prípade sa však mýli. Aj keď si človek nie je vedomý toho, že cukor má z dlhodobého hľadiska pre jeho telo zhubné následky, nemení to nič na skutočnosti, že mu prosto škodí. Nevedomosť teda v tomto prípade plodí hriech.

Krédom tejto knihy je zenové pravidlo: Nikdy nie je neskoro.

Môžete začať okamžite žiť bez množstva priemyselne vyrábaného cukru – pokiaľ nebudete pohodlní a ľahostajní. Dúfame, že vám nasledujúce stránky pomôžu otvoriť oči čo najviac a že vás po ich prečítaní lenivosť a ľahostajnosť rýchlo prejdú.

Jedným z najväčších sebaklamov je presvedčenie, že nebudete jesť cukor, a miesto neho si dáte takzvane zdravé sladkosti z obchodov so zdravou výživou. Do podobnej kategórie spadajú aj opakované predsavzatia, že sa budete stravovať zdravo, ktoré ale troskotajú v stále sa skracujúcich intervaloch medzi rozhodnutím a návratom k starým zvykom. Príde obdobie tajného maškrtenia, pri ktorom vás nikto nesmie vidieť, vytváranie úkrytov a trvalých zásob sladkostí a rôzne sa striedajúce prejedanie cukrom, ktoré opäť vystriedajú rôzne dlhé chvíle zdravého stravovania. Samozrejme pritom ale vždy viete, kde je v blízkosti vášho bydliska otvorený obchod so sladkosťami, cukráreň alebo najbližšia benzínová pumpa s nonstop prevádzkou.

Stratu sebakontroly a neschopnosť žiť dlhšiu dobu bez sladkostí strieda sotva vysvetliteľná panika. Zjete všetko naraz, napríklad celú bonboniéru alebo veľkú čokoládu. To býva tiež najčastejšie sprevádzané trvalo neúspešnými pokusmi schudnúť, bez ohľadu na to, ktorú z metód ste už vyskúšali.

Ste často a zdanlivo bez príčiny rozladení a vyčítate si pritom každý sladký exces. Chýba vám sebavedomie, mávate výkyvy nálad, poruchy spánku a počas dňa aj nečakané záchvaty únavy. Niekedy nastáva rafinovanejšia fáza, keď si doprajete sladkosti až po nejakej „zdravej činnosti“, napríklad po športe alebo po saune.

Milan Buno, literárny publicista