Zelený čaj je proti nemu slabý odvar! Šálka východného čaju porazí každé vyčerpanie

Gynostemma sa radí medzi antioxidanty, adaptogény, harmonizátory a antistresory. Táto špecifická bylinka dokáže pozitívne vplývať na celý náš organizmus.

Pochádza z juhovýchodnej Ázie, jej pôvodný názov je Jiaogulan. Pripisujú sa jej zásluhy dlhovekosti obyvateľov regiónov, v ktorých ju popíjajú stáročia. Aj súčasné štúdie potvrdzujú jej farmakologické účinky. Nech vás nemätie jeho preklad - Ženšen päťlistý. S tiež mimoriadne liečivým Ženšenom pravým táto rastlinka nie je príbuzná. Ba čo viac! Je ešte omnoho zdravšia.

Zbraň proti diabetu

Antidiabetickému účinku gynostemmy pripisujú vedci najvýznamnejší prínos. Bol potvrdený aj v klinických štúdiách. U pacientov s cukrovkou 2.typu sa počas jej užívania znížila hladina glukózy a glykovaného hemoglobínu v krvi a tiež inzulínová rezistencia bez nežiaducich reakcií. V tradičnej východnej medicíne, kde ju označujú za bylinku nesmrteľnosti, sa využíva aj popri liečbe zápalov, žltačky, migrény, kašľa, hypertenzie, ale aj nespavosti.

Posila imunity

Gynostemma obsahuje veľmi dôležité saponíny, ktoré sú absolútnym pokladom aj Ženšenu pravého. U Ženšenu päťlistého sú však ich účinky ešte výraznejšie a dodnes v nej bolo rozpoznaných približne 170 druhov. Obsahuje tiež stopové prvky, vitamíny, aminokyseliny, bielkoviny a nepochybne sa radí medzi antioxidanty. Znižuje vyčerpanosť, zvyšuje vitalitu, celkovú životaschopnosť a obranyschopnosť organizmu.

Šťastný čaj

Štúdie potvrdili aj jej pozitívne pôsobenie na kognitívne funkcie. V experimentoch na myšiach vystavených chronickému stresu zvýšil výťažok z rastliny hladinu dopamínu a serotonínu v mozgu.

Reguluje krvný tlak

A to či už ho máte vysoký alebo nízky. Látky tejto byliny pôsobia ako prevencia srdcovo-cievnych ochorení, regulujú v krvi hladinu cholesterolu i cukru. Podporuje činnosť pečene.

Okrem terapeutického účinku sa používa ako prísada do jedál, do šalátov, polievok, ale aj k pečivu či cestovinám. Ak by ste ju chceli pestovať, pokojne. Podľa záhradkárov vôbec nie je náročná a odolá dokonca teplote do -15 stupňov Celzia.

