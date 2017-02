28-dňový FIT manuál udrží hormóny na uzde: Toto telo potrebuje počas cyklu

Stačí pochopiť potreby tela a budete sa cítiť výborne, sľubuje nová štúdia dánskych vedcov. A navyše ich odporúčania vraj natrvalo optimalizujú hmotnosť.

Je úplne jedno či ešte chodíte do školy alebo už máte odrastené deti. Hormóny so ženským organizmom a náladami lomcujú ako sa im zachce, a to v každom veku.Autor: Shutterstock.com

Niekedy ani neviete, že ste nejakú menštruáciu mali, inokedy nedokážete vydržať ani sama so sebou. A ak ju navyše sprevádzajú ukrutné kŕče, neraz si želáte, aby ste boli chlapom. Aké zmeny sa dejú s vašim telom v jednotlivých obdobiach cyklu, čo si ženské telo v súvislosti s ním žiada a čo mu určite neodopierajte? Nová štúdia vplyvu zloženia stravy a cvičenia na symptómy PMS ukázali, že vo väčšej pohode ho ženám pomôže zvládnuť cielený jedálniček a pohyb.

Čítajte aj: Ženský syndróm PCOS: Odhaľte varovné signály včas!

Ach tie chute!

Za sladkosti by sa ženy pred nástupom menštruácie, obrazne povedané, dopustili aj zločinu! Podľa mužov je to výhovorka, ktorou si ospravedlňujeme prehrešky. Za toto tvrdenie by sme im to dopriali zažiť! Nám ženám je jasné, že by skončili s XXL baleniami zmrzliny, čokoládovej nátierky a sprejom šľahačky pred telkou. A my chúdence sa ešte ovládame!

Viac: Porazte chuť na sladké! Účinná stratégia, s ktorou to dokážete

Vráťme sa však k jedálničku. Vedci kodaňskej univerzity vydali vrámci výskumu odporúčania pre životný štýl v jednotlivých dňoch celého 28-dňového cyklu. „V určitých fázach cyklu sa metabolizmus ženského tela zrýchľuje, takže je úplne v poriadku, že žena príjme viac jedla," potvrdil dietológ Limor Baum pre DailyMail. Je jasné, že by ste sa nemali prejedať koláčmi a vyprážanými jedlami či fast foodmi. Existuje však množstvo potravín s vyšším obsahom sacharidov, ktoré vaše chute uspokoja bez opodstatnených výčitiek.

Problémová menštruácia? Tento liek nestojí nič a potlačí väčšinu symptómov

1. FÁZA, menštruácia (deň 1-5)

Telo: únava, napätie, tlaky, zlá pleť, bolesť prsníkov, kŕče, nafúknutie, podráždenosť.

Strava: v tomto štádiu je váš apetít dokonca nižší než zvyčajne. Počúvajte svoje telo, servírujte si menšie porcie a ľahké sneky. Vaše jedlo by malo obsahovať živiny, ktoré telo dostanú do rovnováhy pri strate krvi. Potrebujete preto hlavne dostatok železa - červené mäso, kôrovce, strukoviny, listovú zeleninu, sezam. Rovnováhu doplní vitamín C z pomarančov a kivi, červená paprika a vitamín B z vajíčok a celozrnných potravín.

Cvičenie: Doprajte telu v týchto dňoch oddych. Vhodné sú ľahké prechádzky a joga.

2. FÁZA (deň 5-13)

Telo: cítite sa výborne, hladina estrogénu stúpa a spolu s ním libido. Máte energie na rozdávanie. V tejto fáze sú vajíčka ženy v plnej príprave na výdaj.

Strava: telo si pýta väčšie porcie než počas menštruácie. Doplňte telu vitamín B12 z červeného mäsa, ktorý vyživí bunky a pripraví vás na telesnú aktivitu. Pridajte si do stravy kapsaicín, ktorý podporuje zdravý cievny systém. Jeho zdrojom sú čili papričky.

Cvičenie: Využite množstvo energie športovými aktivitami. Výborným tipom je napríklad kick-box.

Viac: Štipľavý všeliek: Čili spáli tuky, ochráni pred chorobami a zlepší náladu

3. FÁZA, ovulácia (deň 14)

Telo: k ovulácii môže dôjsť kedykoľvek medzi 12. a 16. dňom cyklu. Zrelé vajíčko sa uvoľní a na 12-24 hodín je pripravené na oplodnenie spermiou. Mužské pohlavné bunky môžu v maternici prežiť až 5 dní. V tejto fáze ste najaktívnejšie a váš sexuálny apetít je na vrchole.

Strava: potrebujete zinok, ktorý podporuje bunkové delenie, čo je dôležité, či sa už snažíte otehotnieť alebo nie. Do stravy je ideálne zaradiť ryby, figy, napríklad v kombinácii s ricottou a celozrnné potraviny.

Cvičenie: Ste na vrchole, tak si dajte poriadne do tela! Počas ovulácie je vhodná doba vyskúšať aj nový intenzívny pohyb. Smelo do toho!

4. najdlhšia FÁZA (deň 15-28)

Telo: prvé dva dni budete ešte v pohode. Zvyšné to bude horšie. Maternica sa pripravuje na možné tehotenstvo a napína sa. Klesajú hladiny hormónov a telo produjuje progesterón, pre ktorý budete pociťovať útlm. Nasledujú ťažké fázy PMS - klasické kŕče, bolesť, hnev, zmeny nálad, citlivosť prsníkov a intenzívny pocit hladu.

Strava: aj tu platí, aby ste svoje telo počúvali. Žiada si sacharidy, tak ich mu dajte! Snažte sa však vyhnúť sýteným nápojom, koláčom a cukrovinkám. Stavte na ovocie, smoothie, tmavú čokoládu, med a arašidové maslo. Vhodné sú sladké zemiaky a celozrnné potraviny. Doplňte horčík a omega-3-mastné kyseliny, ktoré potlačia migrény či únavu.

Cvičenie: Pred menštruáciou zostaňte aktívne. Pohyb zmierňuje tlaky, napätie i bolesť. Vhodné je plávanie a joga.

PMS