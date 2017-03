5 zásad pri problémoch s močovými cestami: Čo robiť a prečo sa vracajú?

Už zasa ten nepríjemný tlak až rezavá bolesť pri močení. Len čo zavriete dvere na toalete, opäť vás prepadne nutkavý pocit. Len tak - tak dobehnete, aby vám neušlo. Zakročte ihneď!

Infekcia močových ciest je druhým najrozšírenejším infekčným ochorením. Jej výskyt je častým dôvodom, prečo si ženy vyčítajú nevhodnú voľbu oblečenia. Avšak neprávom. „Nesadaj si na tú studenú zem, prechladneš a budeš mať problémy s močovými cestami!“ Aj vy ste to počuli? Nie je to tak celkom pravda. Hlavnou príčinou infekcie močových ciest totiž nie je prechladnutie, ale baktérie. Až 90 % infekcií spôsobuje baktéria Escherichia coli, ktorá sa bežne vyskytuje v našej črevnej mikroflóre. Boj s infekciou začína, ak sa dostane do močových ciest.

„Dôležité však je na tieto problémy ihneď reagovať, a to zvýšeným pitným režimom s pomocou podporných prípravkov, ktoré telu v boji s infekciou pomáhajú. Ak sa zhoršia, vyhľadajte lekára,“ radí MUDr. Marek Krolupper, primár urologického oddelenia Nemocnice Na Bulovce. Niektoré ženy trápia močové cesty pravidelne a vždy majú doma záchranu, ktorá ich problémov čo najrýchlejšie zbaví. Nič iné si pri nich totiž neželáte.

