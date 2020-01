Pustili ste do novoročného detoxu? Pred čím varuje odborníčka?

Patríte k tým, ktorí odštartovali rok očistou? Prekopali ste jedálny lístok a zo dňa na deň ste sa vrhli do detoxu? Opäť platí, všetko s mierou.

Telo zdravého človeka nemajú prečo toxíny zaplaviť. Sme nastavení tak, že organizmus priebežne spracováva a vylučuje škodlivé látky. Najzákladnejším orgánom, ktorý zbavuje telo toxínov, je pečeň ako chemická továreň. Dobré látky premení na využiteľnú formu a škodlivé vylúči. Krv filtrujú aj obličky. „Primeraným dávkam „jedov“, ktoré denne dýchame, jeme a prichádzame s nimi do kontaktu sa vie organizmus prirodzene brániť a vylučovať ich," hovorí doc. MUDr. Jana Jurkovičová CSc., z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Keď škodí a nepomáha

Pri mnohých kúrach nájdete informácie, že bolesti hlavy, brucha alebo hnačky sú prirodzeným znakom detoxikácie. Podľa skúsenej odborníčky sú to však znaky vnútorného rozvratu organizmu. Predzvesťou ťažkostí môže byť aj jednotvárne zameraná „očista“. „Na internete som dokonca našla kúru, počas ktorej by ste mali piť len citrónovú šťavu. Vydržať treba sedem až štyridsať dní. Ide o hazard so zdravím!“ varuje lekárka.

Čo sa deje pri hladovke

„Organizmus je nastavený tak, aby sa udržal pri živote. Snaží sa fungovať, aj keď na to nemá ideálne podmienky. Keď hladujete, snaží sa využiť to, čo má k dispozícii. Najprv strávi cukry, potom tuky. Na záver siahne na bielkoviny. Pri tomto procese však už v tele vznikajú toxické produkty. Nevznikli by, keby sme normálne jedli. Dlhodobé hladovanie neznamená detoxikáciu, ale, naopak, intoxikáciu,“ šokuje.

Črevná sprcha

Populárne sú aj črevné sprchy. Odplavia všetko zlé, žiaľ, aj všetko dobré. „Hrubé črevo je plné priateľských baktérií, nie sú to žiadne parazity,“ vysvetľuje Jana Jurkovičová. „Nemôžeme bez nich žiť, poskytujú nám veľké služby. Keď porušíme priateľskú flóru, nastúpia patogénne baktérie či kvasinky.“ Doprajte si namiesto výplachu čriev funkčné potraviny, ktoré ich obsahujú.

Pokojne si doprajte

„Zdravá strava musí byť pestrá a vyvážená,“ hovorí MUDr. Jurkovičová. „Všetky kúry či diéty založené na konzumácii jednej potraviny alebo vylúčení veľkej skupiny potravín, nám môžu pri dlhodobom dodržiavaní vážne poškodiť organizmus. Platí to napríklad aj o populárnej ryžovej kúre. Ideálne je jesť všetko, na čo máme chuť. Len v menších porciách. Z času na čas si môžeme dopriať aj rezeň. Tráviaci trakt si oddýchne, aj keď si jeden deň v týždni doprajeme viac zeleniny a vzdáme sa mäsa.“

Pitný režim

Súčasťou zdravého životného štýlu je pitný režim. Určite nemusíte denne vypiť tri litre tekutín, ale prijať toľko, koľko vydáte. Ideálny nápoj je čistá voda.

Vysoko mineralizovaných vôd by ste nemali denne vypiť viac ako pol litra.

Pitný režim spestrite čajmi, ideálne sú ovocné.

Bylinkové musíte vedieť kombinovať a dávkovať, aby vám neublížili. Nemalo by ich byť priveľa.

Opatrnejší buďte pri čiernom a zelenom čaji, lebo sú bohaté na teín, látku podobnú kofeínu. Po večernej šálke sa vám môže horšie zaspávať.

Ak vám chutia ovocné šťavy, nezabudnite na ich energetickú hodnotu. Obsahujú cukry, a tak ľahko prekročíte denný energetický príjem a zbytočne priberiete.

Premasírujte ju k životu

Zdravý jedálny lístok ocení aj pokožka. Potraviny bohaté na nezdravé tuky zvyšujú tvorbu mazu. Ten upchá póry. „Keď je tráviaci systém zaťažený nevhodnou stravou, môže sa zhoršiť stav pleti,“ potvrdzuje dermatologička MUDr. Zora Haviarová. V mnohých prípadoch sa pri ťažkostiach s tráviacou sústavou objavia drobné vyrážky okolo úst a na brade. Problémy sa stratia, keď odľahčíte jedálny lístok a zbavíte sa zimných nánosov. Opäť však platí, že jednostranne zameraná diéta organizmu neprospieva. Aj pleť ocení pestrosť.