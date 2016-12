Celebritné triky a procedúry: Žiarivá pleť bez chybičky aj bez mejkapu

Pleť ocení aj klasický domáci píling. Podporí efekt všetkých profesionálnych ošetrení. Aj krásky šoubiznisu to vedia a nehanbia sa svetu ukázať bez mejkapu.

Doma si môžete zvoliť gélové alebo enzýmové prípravky. Počítajte však s tým, že ich účinok bude menej výrazný. Nikdy nebudú obsahovať také koncentrované látky, profesionálne produkty či brúsne hlavice.

Viac: Naštartujte obnovu pleti! 4 dôvody, prečo tá vaša potrebuje píling

Doma si môžete zobrať na pomoc aj jemnejšie produkty zo špajzy. Vhodné sú podrvené ovsené vločky. Zmiešajte ich s lyžičkou medu, aby sa ľahšie nanášali na tvár. Potom stačí pár krúživých pohybov a pleť bude hneď zdravšia. Ak ste sa rozhodli absolvovať pílingovú kúru v dermatokozmetickom centre, poraďte sa o používaní bežne dostupných prípravkov s odborníkom. Pleť si potrebuje aj vydýchnuť.

Chémia je iná

Rozmýšľate radšej nad chemickým pílingom? Ide o ošetrenie kyselinou, ktorá preniká do hĺbky. „Pri kyseline glykolovej je pílingový efekt minimálny. Ale kyselina rieši pigmentové škvrny. Tie pri mikrodermabrázii príliš neovplyvníme. Napríklad pri tmavších typoch pleti môže zbrusovanie skôr vyvolať pigmentáciu. Preto treba vždy zobrať do úvahy všetky možnosti a vybrať tú najlepšiu podľa toho, aký problém chcete riešiť,“ zdôrazňuje dermatologička. Mikrodermabrázia sa často kombinuje s inými procedúrami. Napríklad so svetelnou terapiou, prípadne s fotorejuvenizáciou. Okrem diamantových hlavíc sa používajú aj ultrazvukové.

Zdravá rada

Mastnejšia pleť ocení akýkoľvek píling. Odumreté bunky treba v tomto prípade odstraňovať precíznejšie. V opačnom prípade upchajú póry a tie sa môžu zapaľovať. O pílingu častejšom než raz za týždeň sa však poraďte s lekárom alebo s kozmetičkou.

Ste zvedavé na finty herečky Katherine Heigl či slovenských moderátoriek? Nájdete ich vo FOTOGALÉRII!

Čítajte aj: Christie Brinkley vyzerá o 30 rokov mladšie! Vie, ako zastaviť čas