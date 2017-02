Chcete vedieť, čo vás čaká? Veštice, magické schopnosti vás už neuživia

Váhali ste niekedy či si dať vyveštiť budúcnosť? Na čo by ste sa opýtali? Musí to byť určite silný zážitok, no naozaj si myslíte, že ju dokážete zmeniť? Jeden recept na šťastie predsa len existuje.

Horoskopy sú obľúbené. Prečítajú si ich veľmi radi aj tí, ktorí tomu, čo sa v nich píše, príliš neveria. Len tak zo zábavy. Ak vám však priateľka odporučí návštevu veštice, ktorá je podľa nej úplne iná ako tie ostatné, väčšina z vás odmietne. Prečo? Bojíte sa? Európska štúdia sa pozrela hlbšie na záujem ľudí o ich budúcnosť.

Prieskum publikovaný v odbornom časopise Psychological Review sa týkal vyše 2000 dospelých respondentov z Nemecka a Španielska. Pýtali sa ich či by čisto hypoteticky chceli vedieť o 10 udalostiach v ich živote, ktoré sa stanú. Boli medzi nimi tak závažne zlomy ako aj tie všedné životné body. Týkali sa otázky smrti ich vlastnej ako aj partnera, rozvodu, výsledkov futbalového zápasu či vianočných prekvapení pod stromčekom.

Prekvapenia a nádej sú korením života

Budete prekvapení, no ukázalo sa, že 85 - 90 % ľudí nechce o svojej budúcnosti vôbec nič vedieť. Obávajú sa negatívnych predpovedí. 40-70% z nich nechce vedieť ani tie pozitívne, aj keby veštba mala byť zaručene pravdivá. Jedinou výnimkou je pohlavie dieťaťa. Nechce ho vopred vedieť len 37 %. Len 1 % z vyše 2000 respondentov túži nahliadnuť do tajov toho, čo pre nich osud chystá. „Zistili sme, že ľudia sa radšej ušetria obáv a neukrátia sa naopak o to príjemné napätie spojené s pozitívnymi udalosťami, ktoré neočakávajú," uviedol autor štúdie Gerd Gigerenzer, z Inštitútu ľudského vývoja.

Dobrovoľná nevedomosť

Toto označenie stavu mysle je ďalším zo záverov vedcov. Ide o voľbu, ktorá je prospešná. Pozitívne zmýšľanie totiž dokáže zabrániť, prípadne zmierniť ťažké chvíle a motivuje ľudí konať a vytrvať. A hoci nad otázkami budúcnosti každý z nás premýšľa, radšej si žijeme v sladkej nevedomosti. Veď čo má prísť, príde a optimizmus nás robí len zdravšími. Mentálne i fyzicky. Všetko je to o našom postoji. Stačí chcieť, zatnúť zuby, nechať čas, aby všetko zacelil a prekonáme všetky strasti aj keď si myslíme, že ďalej už nemôžeme. To slnko čaká. A vyjde aj pre vás!

Grécka veštica Kasandra

Počiatky veštby siahajú až do gréckej mytológie. Kasandra, dcéra kráľa Tróje Priama, mala schopnosť predvídať, čo sa stane. Preklial ju však Apollón, ktorému za dar tejto schopnosti mala venovať lásku, no svoj sľub nedodržala. Nikto jej proroctvám neveril, no všetky jej veštby sa do bodky naplnili.