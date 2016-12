Čo robí váš zadok, ak celý deň sedíte? Nepekný tvar nie je jediný problém

Na celodenné sedenie sú odkázaní všetci, ktorí si na chlebík zarábajú za počítačom. Je naivné si myslieť, že na kráse pozadia sa to nijak neprejaví. A zlé správy nekončia.

Dlhým sedením zadok statí svoj prirodzene vypuklý tvar, pretiahne sa a bude skôr pripomínať plošinu. Ak ho navyše natrieskate do tesných džínsov, pokožka sa vám dostatočne prekrví, postupne príde o kolagén s výsledkom v podobe známej pomarančovej nepriateľky. Celulitída však nie je ten najväčší problém.

Chrbát odpovie

Váš zadok takto totiž doslova "vypne" a prestane plniť svoju funkciu. Ak zadok nie je pevný, trpia všetky kĺby a celé telo. Do neprirodzenej polohy sa dostávajú boky, panva a samozrejme i držanie tela. Upozornil na to fyzikálny terapeut Dan Giordano z New Yorku na portáli self.com. "Hybný aparát v bokoch sa sťahuje, panva sa nevie hýbať dopredu a tlačí na dolnú časť chrbta. Ak boky alebo zadok nepracujú správne, zvyšuje to silu tlaku, ktorý cítite v kolenách až členkoch," prízvukuje špecialista, že hmotnosť tela sa presúva do slabších a menších svalov namiesto toho silného, pre ktorý je takáto záťaž určená. Stačí päť rokov kancelárskej práce, pri ktorej sedíte osem hodín denne a počítajte s chronickou bolesťou chrbtice.

Ako to zmeníte?

Teraz viete, čo sa môže stať. Pribalíme vám však aj zoznam odporúčaní, ako následky sedenia za počítačom čo možno najviac zmierniť:

monitor na dosah : ideálna vzdialenosť je na dĺžku paže, teda medzi 45 a 70 centimetrami, ak je ďalej, automaticky za ním naťahujete krk, prenesiete sem ťažisko a vysilíte krčnú chrbticu, ak bude príliš blízko, doplatia zas oči

: ideálna vzdialenosť je na dĺžku paže, teda medzi 45 a 70 centimetrami, ak je ďalej, automaticky za ním naťahujete krk, prenesiete sem ťažisko a vysilíte krčnú chrbticu, ak bude príliš blízko, doplatia zas oči opierajte sa: celou dĺžkou chrbtice vrátane bedier, myslite na to a nebudete sa predkláňať, čím zaťažujete bedrovú časť chrbtice, neprirodzene natiahnete svaly a vyšliapete cestičku deformácii a bolestiam chrbtice,

celou dĺžkou chrbtice vrátane bedier, myslite na to a nebudete sa predkláňať, čím zaťažujete bedrovú časť chrbtice, neprirodzene natiahnete svaly a vyšliapete cestičku deformácii a bolestiam chrbtice, nohy na zem: väčšina stoličiek je nastaviteľných, využite túto ich funkciu a znížte si sedenie tak, aby vaše koleno zvieralo medzi zemou a stoličkou 90 stupňový uhol, pomôžete tak telu zaprieť sa aj na inom mieste a rozložiť váhu, kolená sa nemajú opierať o stoličku, neprekladajte si nohu cez nohu, nekrčte ich pod seba ani nenaťahujte pred seba.

väčšina stoličiek je nastaviteľných, využite túto ich funkciu a znížte si sedenie tak, aby vaše koleno zvieralo medzi zemou a stoličkou 90 stupňový uhol, pomôžete tak telu zaprieť sa aj na inom mieste a rozložiť váhu, kolená sa nemajú opierať o stoličku, neprekladajte si nohu cez nohu, nekrčte ich pod seba ani nenaťahujte pred seba. pozor na krk : stačí keď budete sledovať, či sú vaše uši na tej istej úrovni ako plecia, skontrolujte sa vždy, keď vám to napadne,

: stačí keď budete sledovať, či sú vaše uši na tej istej úrovni ako plecia, skontrolujte sa vždy, keď vám to napadne, cvičte: okrem obednej pauzy sa skúste ponaťahovať aspoň dvakrát za deň, počas týždňa robte kompenzačné cvičenie na spevnenie stredu tela, ktoré pomôžu ochabnutý svalový tonus znova prebrať k životu.

