Dámy, v menopauze máte jednu výhodu. Túto schopnosť vám môžu muži závidieť!

Aj ten váš bežne odíde z domu bez kľúčov, peňaženky, či mobilu? V strednom veku vás manžel bude potrebovať viac ako inokedy.

V menopauze sa väčšina žien začne potýkať s problémami, ktoré ich v mladšom veku obchádzali. V jednej činnosti však paradoxne začnú mať navrch oproti silnejšej polovici ľudstva. Čo by vôbec bez nich robili?

Zrelé ženy vynikajú

Odborníci z The North American Menopause Society nedávno prišli so zaujímavým objavom. Dlhé minúty premýšľania, kým zistíte, kto vás na ulici práve pozdravil, sa týka skôr mužov ako žien. Aspoň v strednom veku. Zrelé dámy v tomto období oproti svojim polovičkám začnú vynikať. Konkrétne ide o ženy vo veku 45-55 rokov. Tie sú na tom s pamäťou oveľa lepšie ako muži toho istého veku a to vo všetkých pamäťových schopnostiach ako je epizodická pamäť, exekutívne funkcie, semantické spracovanie a verbálna inteligencia. A to práve vtedy, keď ich začínajú trápiť nepríjemné prejavy menopauzy.

Menopauza pamäť horší

Ak si typickú ženu v menopauze predstavíte ako nesústredneú kôpku nervov, ste na omyle. Dôkaz priniesli údaje 212 mužov a žien. Žiaľ, aj táto rozprávka končí. Po menopauze, s poklesom ženských hormónov, táto výhoda klesá. Pamäťové funkcie a horšia a dokonca až 75 percent starých ľudí s výpadkami pamäti tvoria práve ženy.

