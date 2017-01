Diskrétny následok sviatkov? Pocítite ho tam dolu. Takto sa dá bojovať!

Je pre vás prvý týždeň po sviatkoch a dovolenke ako zo zlého sna pre nepríjemný pocit v nohavičkách? Vieme, ako to napraviť.

Koncoročné sviatky bez sladkého pečiva by neboli sviatkami. Ak ste napiekli viac ako sa zjedlo, zrejme ešte aj dnes máte, čo dojedať. Čo na to však vaše telo? Nepríjemné kvasinky nie sú len letným hitom, za pár hodín sa dokážu premnožiť aj v zime.

Kandidóza hrozí aj v chlade

Vaginálne mykózy spôsobuje kvasinka rodu Candica Albicans, ktorá je bežnou súčasťou mikroflóry v pošve. Candida spolu s ostatnými hubami má v tele užitočnú funkciu, ničí škodlivé baktérie. Nepríjemná začne byť, ak si oslabíte imunitu, ste vo zvýšenom strese z narastajúcich pracovných povinností, brali ste antibiotiká, alebo ste sa zle stravovali. Premnožiť sa môže v ústach, na rukách, prstoch, no hlavným miestom premnoženia je vždy črevo. Spoznáte to chuťou na sladké, biele pečivo, poruchami trávenia, nafukovaním, striedaním hnačky a zápchy, hemoroidmi, svrbením v okolí konečníka. Odtiaľ sa bude infekcia šíriť ďalej.

Je to vaginálna mykóza?

svrbenie a pálenie pošvy

začervenanie pošvy a vonakjších rodidiel

biely tvarohovitý výtok

bolesetivý pohlavný styk

Stravou proti kvasinkám

Pri nesprávnej hygiene sa kandida ľahko dostane aj do pošvy. Ak si však budete liečiť infekciu iba tu, dlho vám to nevydrží. Preto by ste mali od kvasiniek odľahčiť celé telo a hlavne črevo protikvasinkovou diétou.

Jedzte

vlákninu, ľanové semienka, cesnak, cibuľu, zázvor, morské riasy, kyslú kapustu, kvasené uhorky, kozí jogurt, kefír, morčacie mäso, ryby

Slaďte

iba stéviou alebo xylitolom

Pite

iba čistú vodu, aspoň 2 a pol litra denne

Nejedzte a nepite

alkohol, kávu, čierny čaj, kysnuté aj celozrnné pečivo, údeniny, zrejúce syry, hríby, konzervy, cukor, ocot

Neslaďte

cukrom bielym, hnedým, ani trstinovým a ani medom.

Pozor na kúpele

Okrem sladkého si dávajte pozor na nevhodnú bielizeň, pohlavný styk a tiež kúpele a welness miesta, kde chlórovaná a termálna voda kvasinkám nahráva.

