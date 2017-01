Dostali ste chrípku a čakáte bábätko? Neľakajte sa zbytočne, no predvídajte

Každá infekcia, ktorú v tehotenstve dostanete, môže byť za istých okolností nebezpečná pre bábätko v brušku. Robíte všetko preto, aby sa to nestalo?

Chrípková sezóna úraduje od decembra do marca. Ak sa ako tehotná budete vystríhať veľkých priestranstiev s množstvom ľudí, je veľká šanca, že sa jej vyhnete. No nikdy nie stopercentná. Ak chrípku dostanete, môže to mať vplyv na vyvíjajúci sa plod. Kedy môže byť nebezpečná?

Chrípka je rýchla

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa šíri veľmi rýchlo. Od nákazy po prvé príznaky môže ubehnúť len pár hodín. Horúčky, slabosť, bolesť kĺbov a neskôr kašeľ, bolesť hrdla, plný nos a hlieny vás potrápia týždeň, ďalší budete potrebovať na to, kým sa úplne spamätáte. Nič príjemné, aj pokiaľ nie ste tehotná. V tehotenstve ste na infekcie náchylnejšia pre pozmenené imunitné mechanizmy pod vplyvom tehotenských hormónov, preto by ste si mali dávať pozor dvojnásobne. "Tehotnú ženu môžu ohrozovať všetky infekčné ochorenia, rovnako ako mimo tehotenstva. Matka a plod majú prepojené krvné riečisko a tak infekčné ochorenia ovplyvňujú takisto aj vývoj plodu. Keďže plod je v štádiu vývoja, niektoré infekčné ochorenia môžu zanechávať v určitých týždňoch vývoja nezvratné poškodenia a malformácie," hovorí gynekológ MUDr. Peter Krajkovič aj o tých, ktoré v najhoršom prípade môžu skončiť potratom alebo predčasným pôrodom. V prípade chírpky našťastie veľmi zriedkavo.

Ochorie aj bábätko?

Ak dostanete chrípku, dieťatko to môže ovplyvniť sekundárne. Najohrozenejšie je v prvom trimestri, kedy sa zakladajú orgány, môžu sa poškodiť. Spojitosť s chrípkou v tehotenstve sa ukázala napríklad pri ráštepe pery, sivom zákale, poškodení končatín. A podľa výskumov majú deti, ktorých matky v tehotenstve ochoreli na chrípku, vyššiu šancu ochorení srdca. Či vírus chrípky prejde k bábätku placentou, doteraz nebolo spoľahlivo preukázané. Malformácie plodu prípadne jeho odumretie sa skôr pripisujú zmenám na krvných cievach a zvýšeniu telesnej teploty matky, čo vedie k porušeniu utero-placentárneho obehu, drobnému krvácaniu a k hypoxii plodu. Už teplota nad 38 stupňov Celzia môže mať nepriaznivé dôsledky na plod.

K lekárovi

Nemusíte sa však obávať, patológie plodu sú pri vírusoch chrípky zriedkavé a navyše nie každé respiračné horúčkové ochorenie musí byť práve chrípka. Hrozivým scenárom môžete predísť. K lekárovi sa vyberte, aj pokiaľ máte na chrípku len podozrenie. Hoci antibiotiká nepomôžu, už samotná liečba príznakov a oddychový režim môže byť prevenciou komplikácií chrípky ako je napríklad zápal pľúc. "Niektoré lieky a antibiotiká sú však v tehotenstve neprípustné vzhľadom k možnému ohrozeniu plodu," pripomína doktor Krajkovič, že liečba v tehotenstve musí byť prísne indikovaná. Určite sa neliečte sami doma a už vôbec nie antibiotikami, ktoré vám ostali doma z vlaňajšej nádchy. Je dokázané, že matky, ktoré užívali antibiotiká v kombinácii s analgetikami v tehotenstve, majú väčšie riziko poškodenia novorodencov. Teplotu zrážajte paracetamolom, pozor nie viac ako 500 miligramami denne.

Pozor na bylinky

Ak cítite príznaky chrípky, opatrnosť je na mieste. Aby ste čosi nepokazili aj domácim kurírovaním, zamierte k lekárovi, ktorý vás podrobne poučí. Bylinky ako šalvia, levanduľa, baza, aloe vera či materina dúška vám a bábätku môžu uškodiť.

Sem nevkročte

Do veľkej miery môžete ovplyvniť, že počas tehotenstva vôbec neochoriete. Vyhýbajte sa priestorom, kde sa premelie kopec potenciálnych prenášačov vírusu chrípky. Kým ste tehotná, v zimných mesiacoch zabudnite na nákupné centrá, vlakové stanice, wellness pobyty. Namiesto nich si doprajte skôr prechádzky na čerstvom vzduchu v prírode. Imunitu pravidelne posilňujete céčkom, selénom, zinkom najmä v čerstvých plodoch a dopĺňajte tekutiny.

