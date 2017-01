Emotívne VIDEO: Fitnesska s cystickou fibrózou vám ukáže lásku k životu

Vážna diagnóza jej celý život obrátila naruby. Napriek tomu našla úžasný spôsob, ako ju mať pod kontrolou a splniť si všetky svoje sny.

Sophie Holmes (24) trpí cystickou fibrózou od štyroch mesiacov svojho života. Naučila sa s ňou žiť a dokázala si ju udržiavať na uzde aj vďaka fyzioterapii a liekom. V roku 2011 sa však kapacita jej pľúc znížila na 60%, zaliali ich hlieny a v kritickom stave ju okamžite hospitalizovali. V nemocnici strávila tri týždne, počas ktorých jej stanovili cystickú fibrózu.

Ju to však nezlomilo a rozhodla sa brať svoje zdravie vážnejšie a opäť naštartovať svoj organizmus. Ležiac na nemocničnom lôžku s infúziou silných antibiotík tečúcich do tela, ktoré mali vyčistiť jej pľúca, sa zo svojho zdravia rozhodla urobiť absolútnu prioritu. „Keď som videla, ako rýchlo sa mi zhoršuje zdravotný stav, desilo ma to. Vedela som, že musím urobiť niečo, čo mi zaručí, že takto chorá už nikdy viac nebudem." Ľutovať sa doma nemala v pláne ani na chvíľku. Dnes motivuje ľudí postihnutých cystickou fibrózou k zdravšiemu životnému štýlu, no najmä ich povzbudzuje k tomu, aby neobmedzila ich životné plány. „Najdôležitejšie je, aby ste aj napriek chorobe neprestali žiť tak, ako chcete. Pozerajte sa na seba ako na osobu, nie na chorobu."

Robí to, čo miluje

So športom vyrastala, v škole hrávala tenis i hokej, celý život beháva, pláva a jazdí na svojom koni Otisovi. Nevedela si predstaviť, že ju choroba bude limitovať a prestane robiť to, čo ju teší. Sophie sa k svojmu záväzku postavila s najväčšou vážnosťou a lekári ju na 100% podporovali. Hľadala spôsob, ako zlúčiť ochorenie s prácou a udržiavať sa pritom v čo najlepšom zdravotnom stave.



Zdroj foto: FB/ Sophie Grace Holmes

Tri roky od hospitalizácie sa z nej stala osobná fitness trénerka. Oporu našla v staršej sestre Anne, ktorá zanechala prácu zdravotnej sestričky, aby jej pomohla. Rozbehli spolu vlastný a dnes úspešný biznis vo fitness priemysle. Vstáva o 4:30 ráno, ráno jazdí na koni, potom posilňuje a následne trénuje svojich klientov, pričom sedem až osemhodinový spánok denne je pre ňu nevyhnutný. „K zlepšeniu funkcie pľúc mi slúži tréningová maska, ktorú musím použiť tri až päťkrát za týždeň a som pod lekárskym dohľadom. Tí sa najskôr obávali, no dnes mám vďaka tomuto režimu plnú kapacitu pľúc," teší sa Sophie. „Dokážete čokoľvek, ak na to stále myslíte. Aj keď je moje ochorenie vážne, neverím, že ma dokáže ako osobu obmedziť. Pozrite sa, kam som to dotiahla! Teraz chcem byť pre ľudí s cystickou fibrózou inšpiráciou, k využitiu ich potenciálu," uzavrela šťastná Sophie.

Polovica všetkých pacientov s cystickou fibrózou sa nedožije viac ako 28 rokov. Sophie však túto skutočnosť neakceptuje a nasleduje svoje sny.



Sophie má krásu dcérku a životnú lásku, ktorá ju podporuje. Zdroj foto: youtube.com/ Cystic Fibrosis Trust

Pozrite si aj jej príbeh a boj s chorobou v nasledujúcom videu, ktoré je podložené hudbou a dvesto dychmi a nádychmi slávnych i obyčajných ľudí a športovcov s touto diagnózou. Toto je každodenný zápas o nádych s názvom "Boj za život bez limitov" a životné výhry Sophie:

VIDEO vďaky za každý nádych:

Diagnóza s krátkou dĺžkou života?

Cystická fibróza je važna dedičná porucha, ktorá obmedzuje dýchací i tráviaci systém. V pľúcach sa vytvára lepkavý, hustý hlien blokujúci dýchacie cesty a zapĺňajúci pľúca. Ak sa nahromadí, ako sa to stalo Sophie, spúšťa bakteriálne infekcie a chronický zápal dýchacích ciest. V tom momente máte pocit, akoby ste dýchali cez slamku. Žiaľ, ťažkosti tým nekončia. Hlien upchá vývody pankreasu, čím blokuje pôsobenie enzýmov a trávenie nefunguje ako by malo. Organizmus nemá dostatok živín. S vekom sa príznaky cystickej fibrózy zhoršujú, podľa lekárov je nevyliečiteľná a jej príznaky je možné liečbou a monitoringom zdravotného stavu nanajvýš zmierniť.

Držíme Sophie palce! Veríme, že CF jej život neobmedzí.

