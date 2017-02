Herečka Monika Horváthová a jej boj s nadmerným potením: Antiperspiranty mi vyžrali kožu

Otvorenosť, s akou o problémoch 24-ročná Monika Horváthová hovorí, jej pristane a nechýba jej ani odvaha riešiť ich.

Viete si to predstaviť? Chodidlá sa vám spotia tak, že sa vám šmýkajú nohy. Žabky v lete nehrozia. Z dlaní vám kvapká voda. Mladá herečka to veľmi dobre pozná. Ak chcela mobil odomknúť cez dotykový displej, musela si utierať prsty. Vodičák si robila v rukavičkách a na zimu sa nikdy neteší. Keďže má ustavične mokré dlane, podpazušie i topánky, stále je jej zima a ľahko prechladne. Nešťastná? To nikdy nebola. Jej problémy prednedávnom zmiernil jednoduchý zákrok.

Kedy ste začali intenzívnejšie vnímať, že s vaším potením nie je všetko v poriadku?

Asi keď som končila základnú školu. Pozerala som si fotky z deviatky, kde som so spolužiačkami a na odeve mám viditeľné mapy. Vtedy som sa však nadmerne potila najmä v strese, napríklad pred písomkou. Musela som si dávať servítku pod dlaň, lebo som si rozpíjala papier.

Skúšali ste hľadať pomoc aj u odborníkov?

Okolo osemnástky ma zobrala mama ku kožnej. Po vyšetreniach mi oznámila, že je to určitý druh anomálie, hračka prírody. Vtedy mi po prvýkrát ako jednu z možností, ktorá tlmí nadmerné potenie, ponúkla napichanie botulotoxínom. Alebo chirurgicky preťať potnú žľazu. Toho som sa zľakla. Neskôr som navštívila aj neurológa. Po vyšetrení EEG a množstve testov mi neurologička oznámila, že mám ťažkú depresiu.

A boli ste? Predsa len, potenie ste mohli vnímať ako veľkú krivdu.

Nie, nepociťovala som ani náznak depresie. Nebola som z potenia smutná. Jednoducho som ho brala ako súčasť života. Neurologička mi však navrhla, aby som skúsila užívať antidepresíva, mala som sa po nich prestať potiť. Hodila som ich do koša.

Vyskúšali ste aj iný druh liečby, napríklad bylinky?

Skúšala som takmer všetko. Každý mi dával tipy, čo zaberá proti nadmernému poteniu. Prevárala som si šalviu, pila som z nej i čaj asi pol roka, ale nemalo to žiadny efekt. Dokonca som navštívila aj niekoľkých liečiteľov. Radili mi viaceré byliny, sirupy na prírodnej báze a nič.

Lekárne však ponúkajú aj špeciálne antiperspiranty, ktoré účinkujú na princípe upchatia pórov. Siahli ste aj po tých?

Samozrejme, a vyžrali mi kožu. Prípravok som si každý večer pred spaním nanášala na dlane a do podpazušia. Moja koža bola zvyknutá, že je ustavične mokrá. Keď ju mám suchú, začne praskať. Povedala som si, že to vydržím. Pamätám si to dodnes. Sedela som v autobuse, išla som do školy a ruky ma tak boleli, že som sa nedokázala ničoho chytiť. Cítila som, ako sa pot snaží predrať cez upchaté potné kanáliky. Celé dlane som mala opuchnuté.

