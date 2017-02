Oľga Belešová je v životnej forme. - 5 kíl za 2 týždne vďaka reštartu a nie je to diéta!

Štatisticky prichádza menopauza rok po päťdesiatke. Herečku Oľgu Belešovú (51) to ani trochu netrápi.

Svoj vek, či skôr kondíciu, opisuje herečka a moderátorka doslova nadšene. „Okrem toho, že som po operácii pruhu, sa cítim v životnej kondícii. V apríli som zmenila spôsob stravovania a schudla som desať kíl. Povedala som si – ak nezastavím priberanie v päťdesiatke, tak kedy? A som štíhla ako nikdy!“

Inšpirácia u seniorov

Zaujímavé je, že na zmenu ju neinšpirovala – u celebrít pomerne častá – snaha otočiť čas a zachytiť unikajúcu mladosť. Naopak, jej postoj prakticky k všetkému vrátane zdravia výrazne ovplyvnila relácia určená seniorom, ktorú moderuje v televízii. „Vďaka nej stretávam množstvo veselých, aktívnych starších ľudí. Napĺňa ma optimizmom vidieť, že sa dá užívať si zlaté roky života naplno. Mnohí seniori prekonávajú sami seba, sú v ustavičnom pohybe. Popri nich som sa začala viac starať sama o seba a o svoje zdravie,“ vraví dobre naladená Oľga.

5 x denne k tučnote

Práca ju tento rok doviedla aj k nutričnej poradkyni, ktorá obrátila jej dovtedajšie stravovacie návyky hore nohami. „Keď som jej ukázala svoju pneumatiku okolo pása a posťažovala som sa, že mi dobre nefunguje trávenie, doslova mi reštartovala zažívanie. Predtým som, ako mnohí z nás, jedlom riešila všeličo – radosť, stres, veľa práce, málo práce... Jedla som akože päťkrát denne malé porcie, čo znamenalo pojedanie prakticky stále. Pomaly som smerovala k tučnote.

Teraz jem trikrát denne a medzi jedlami dodržujem päťhodinovú prestávku. Počas jedného jedla jem iba jeden druh bielkoviny, pijem veľa vody a zjem jedno jablko denne,“ opisuje herečka svoj nový jedálny lístok, ktorý jej nutričná poradkyňa vypracovala na mieru. Aj keď dodržiavať ho spočiatku nebolo jednoduché, päť kíl stratených za dva týždne ju poriadne motivovalo. „Chce to sebadisciplínu, s čím nemám problém, a cítim sa výborne. Nie je to diéta, je to zmenený životný štýl! A žiadna menopauza nie je na programe dňa!“ smeje sa Oľga Belešová.

Boľavý chrbát

Ako dvadsiatnička sa však predsa len necíti. „Je pravda, že ma bolieva chrbát. Nedávno som sa u istého ortopéda snažila dosiahnuť, aby ma poslal na denzitometriu – vyšetrenie hustoty kostí. Veď sa mi blížila päťdesiatka, a teda aj menopauza. Lekár sa ma spýtal – už ste mali niečo zlomené? Ostala som šokovaná. ‚Vy by ste ma poslali na odborné vyšetrenie, až keď si zlomím nohu?‘ Z tej ambulancie som okamžite odišla. Opäť vďaka relácii pre seniorov som sa dostala do kontaktu s primárkou reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci. Tam mi denzitometriu spravili a zistili, že mám osteopéniu, predstupeň osteoporózy.“ Aj preto má herečka trochu ťažké srdce na zdravotný systém.

„Všade počúvate, že treba chodiť na preventívne prehliadky. No keď sa nejakej iniciatívne dožadujete, krútia nosom. Mnohé ženy v mojom veku ani len netušia, že im môže hroziť osteoporóza, ktorá občas dá o sebe vedieť až vtedy, keď si zlomíte stavce. Dožadujte sa preventívneho vyšetrenia,“ radí Oľga rovesníčkam.

Je mi super

„Teraz už viem, aký nesmierne dôležitý je, a to nielen pre stav kostí, pohyb a strava,“ vraví herečka. Preto k zmene stravovania pridala aj špeciálne cviky na posilnenie svalstva v oblasti chrbtice a brucha, aj vyťahovacie cviky, tak ako jej odporúčala lekárka. „A chodím i na dlhé prechádzky popri rieke Morava,“ dodáva Oľga Belešová, ktorá sa aj po päťdesiatke cíti super.

Ako schudla?

Stravuje sa 3x denne.

Medzi jedlami dodržuje päťhodinovú prestávku.

Počas jedného jedla je iba jeden druh bielkoviny – napríklad nemieša syry s mäsom či so strukovinami.

Pije veľa vody.

Zje jedno jablko denne.

