Menopauza vás nešetrí? Zbláznené hormóny upokojí týchto 11 pomocníkov

Čo všetko pomáha v menopauze? Niečo ste už možno vyskúšali, na iné možnosti pozeráte cez prsty. No ak majú naozaj pomôcť, prečo si nedať povedať?

1. Lekárnik

Mnohé rastliny obsahujú izoflavonoidy, ktoré sa v čreve menia na látky s estrogénnymi účinkami. Aj preto ich poznáte skôr ako fytoestrogény, prvé miesto medzi nimi si už roky drží sója. Okrem zmiernenia návalov, potenia, výkyvov nálad pomôže aj srdcu a napraví hladinu cholesterolu. Výživové doplnky zvyčajne obsahujú aj ďatelinu, šalviu proti poteniu, ľubovník proti nespavosti, ploštičník proti návalom tepla, dioskóreu huňatú na zmeny nálad, šatavariu alebo pupalku.

2. Bachove kvapky

Bachove esencie zapôsobia na vašu náladu, návaly, spánok i na fyzickú kondičku. Siahnite po esencii Menopauza s výťažkami z orecha a zo smrekovca. V pohári zmiešajte vodu so 4 kvapkami a užívajte vždy, keď to bude nutné. Neublížia ani priebežne pri chronických problémoch.

3. Arómoterapeut

Príjemná vôňa navodzuje pohodu a účinkuje hlavne proti podráždenosti, nervozite a depresii, no poradí si aj s návalmi, nočným potením a nafukovaním. Rastlinný olej zmiešajte s éterickým do vonnej lampy a stačí ho len dýchať alebo vtierať do pokožky. Pomocné látky sa cez kožu vstrebú do krvného obehu. Na bruško ako balón pomôže fenikel; ruža, geránia, šalvia či levanduľa vás zas uložia na spánok.

4. Psychoterapeut

Aj doktor pre dušu má k menopauze čo povedať. Minimálne ak vás trápia depresie, úzkosti, stres, zlý spánok a migréna. Špeciálna kognitívno- behaviorálna terapia je najúčinnejšia v kombinácii s relaxačným tréningom alebo s biofeedbackom.

5. Hypnóza

Podľa štúdií za migrény v dospelosti môžu vyblednuté nepríjemné zážitky z detstva. Hypnózou ich síce vrátite, ale z nevedomia do vedomého stavu, v ktorom sa s nimi dokážete popasovať a odstrániť blok. A hneď vám bude ľahšie! Dajte si však dobrý pozor pri výbere hypnoterapeuta, mal by byť súčasne certifikovaným psychoterapeutom a členom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

6. Akupunktúra a akupresúra

Mnoho žien subjektívne hlási po akupunktúre menej návalov a hormonálnych výkyvov. Východná medicína, na ktorej je akupunktúra založená, verí, že v klimaktériu sa okrem hormónov narúša aj energetická rovnováha jin a jang. Ihly na tele to vedia napraviť, podobne ako tlak prstov na citlivé body. Akupresúra sa odvíja od tradičnej čínskej medicíny, podľa ktorej v tele koluje energia cez meridiány. Tlačí sa koncovým článkom palca, takmer jeho špicou, alebo špicatým predmetom.

8. Hormonálna joga

Úplný názov znie hormonálna jogová terapia a učí špeciálne asány spolu so správnym dýchaním. Stimulujete tak žľazy s vnútorným vylučovaním – vaječníky, štítnu žľazu, hypofýzu a nadobličky a hormóny drží v správnej hladine. Ideálne je, keď sa hormonálnou jogou na prechod pripravíte.

9. Lymfodrenáž

Popoženie zlenivenú lymfu zodpovednú za opuchnuté nohy i za zvyšok tela. Zverte sa skúsenému lymfoterapeutovi, ktorý vie, že nejde o obyčajnú relaxačnú masáž, ale o zložitejšie špeciálne hmaty, aké miazgu rozprúdia. Máte na výber prístrojovú, no lepšie vám urobí hodinka v ľudských rukách.

10. Injekcia na návaly?

Nepomohla vám úprava životosprávy, fytoestrogény a akékoľvek hormóny odmietate? Extrémne návaly môže udržať na uzde injekcia s anestetikom aplikovaná do bočnej časti krku. Metóda nie je vhodná pre všetky ženy a navyše je len v štádiu klinického výskumu. Len náhodou pri liečbe reflexnej sympatikovej dystrofie sa prišlo na to, že vpich anestetika a blokáda neurónov v oblasti krku viedli k vymiznutiu návalov u polovice skúmaných žien. Musí ju aplikovať lekár, ideálne algeziológ alebo neurológ.

11. Homeopatia

V homeopatickej liečbe existujú špeciálne prípravky na zmiernenie ťažkostí typických pre menopauzu. Neordinujte si však liek sama. Zaklopte na dvere skúsenému homeopatovi, ktorý vám ich namieša na mieru. Osvedčenou sedmičkou je Apis mellfica, Natrum muriaticum, Sepia, Lachesis, Coffea, Nux womica a Pulsatilla.

