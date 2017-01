Na vysoký tlak sa možno liečite zbytočne: Skutočný problém môže byť niekde inde!

Ženám stúpa krvný tlak najmä v tehotenstve, pri nadváhe a v menopauze. Sekundárna hypertenzia sa však môže objaviť kedykoľvek, najmä keď máte ochorenie, o ktorom netušíte.

Sekundárna hypertenzia, ako napovedá aj názov, vychádza z inej, často liečiteľnej choroby. Ak sa nezistí skutočná príčina, liečite sa na vysoký krvný tlak, hoci by ste nemuseli. Ak by sa odhalila skutočná príčina vašich problémov, tlak by klesol.

Zúženie tepny zo svalov

Častým pôvodcom sekundárnej hypertenzie je stenóza renálnej artérie, teda zúženie tepny, ktorá zásobuje obličky krvou. Toto ochorenie vzniká ukladaním tukových látok na stenách tepien - aterosklerotických plátov alebo u mladých žien v dôsledku nadmerného rastu svalového tkaniva v stenách tepien. Niektoré prípady si vyžadujú premostenie koronárnej tepny – bajpas, ale väčšinu možno úspešne liečiť aj angioplastikou.

Veľa sodíka, málo draslíka

Ďalším pôvodcom sekundárnej hypertenzie je nadmerná tvorba aldosterónu, hormónu, ktorý sa tvorí v nadobličkách. Je zodpovedný za reguláciu hladiny draslíka a sodíka v obličkách. Pri tejto chorobe - hyperaldosteronizme, telo zadržiava sodík a stráca draslík. To vedie k hypertenzii, priberaniu, oslabeniu svalstva a zadržiavaniu vody.

Ak nadmernú tvorbu hormónu v nadobličke vyvoláva nádor, obyčajne sa volí chirurgický zákrok. V ostatných prípadoch u ľudí s touto chorobou stačí obmedziť spotrebu soli a užívať lieky blokujúce činnosť aldosterónu.

Môže za to štítna žľaza?

Štítna žľaza, orgán motýľového tvaru nachádzajúci sa v krku, vylučuje hormóny, ktoré ovládajú hospodárenie s energiou v tele. Mnohé ochorenia vrátane Gravesovej choroby a benígneho nádoru štítnej žľazy môžu stimulovať nadmernú tvorbu tyroidného hormónu, teda hypertyreózu. Táto choroba spôsobuje vysoký krvný tlak a prudké búšenie srdca, problémy so spánkom, intoleranciu tepla, nadmerné potenie a stratu telesnej hmotnosti. Tieto symptómy možno odstrániť liečbou

potláčajúcou aktivitu štítnej žľazy.

Chvejete sa a búši vám srdce?

Zriedkavý, zvyčajne benígny tumor feochromocytóm produkuje nadmerné množstvá epinefrínu a norepinefrínu, ktoré sťahujú väčšinu tepien a zvyšujú krvný tlak. Ďalšími symptómami sú chvenie, búšenie srdca, potenie, nervozita, bolesti hlavy, ubúdanie hmotnosti a mdloby. Liečba sa začína užívaním liekov blokujúcich účinky hormónov a pokračuje chirurgickým odstránením nádoru. Ak nie je možné odstrániť ho chirurgicky, je nutné ožarovanie alebo chemoterapia.

Cushingov syndróm

Cushingov syndróm vzniká pri nadmernej produkcii kortizolu v nadobličkách, no aj pri dlhodobom užívaní kortikosteroidných liekov, napríklad na liečbu vážnej alergie alebo autoimunitných porúch.

V prvom prípade sa pacientovi podávajú lieky alebo sa zvolí chirurgický zákrok. V druhom prípade lekár zníži dávky kortikosteroidov.

Aorta je najväčšia tepna v ľudskom tele. Koarktácia je zriedkavá vrodená porucha, pri ktorej je časť aorty, zvyčajne v hrudníku, priúzka. Prejaví sa až v dospelosti. Spôsobuje miernu hypertenziu v horných končatinách, kým krvný tlak v dolných končatinách je očividne nižší. Často sa stáva, že tep v slabinách a nohách je veľmi slabý alebo úplne chýba. Medzi symptómy sa radia bolesti hlavy, malátnosť, slabosť a zlá cirkulácia krvi v nohách. Symptómy obmedzeného prúdenia krvi zvyčajne

zmierni terapia zúženej tepny, ale hypertenzia často pretrváva.

Aké lieky užívate?

Mnohé lieky vrátane voľnopredajných preparátov môžu zvyšovať krvný tlak. Najčastejšie ide o nesteroidné protizápalové lieky alebo o nesteroidné antiflogistiká ako ibuprofén a naproxén. Nesteroidné antiflogistiká sa bežne používajú na liečbu artritídy a iných typov bolesti. Bežné voľne predajné nosové dekongestíva proti nádche, chrípke a alergii, ako aj niektoré prípravky na chudnutie môžu zvýšiť krvný tlak a ovplyvňovať účinnosť liekov proti hypertenzii. Našťastie, existujú preparáty proti prechladnutiu, kašľu alebo chrípke aj pre hypertonikov. Ak však užívate antihypertenzíva, pred začiatkom užívania iných, voľne predajných liekov sa poraďte s lekárom.

Niektoré lieky určené proti autoimunitným ochoreniam, kortikosteroidy, cyklosporín a takrolimus,

aj lieky používané pri liečbe rakoviny zužujú cievy v celom tele. Hypertenzia sa môže objaviť aj ako vedľajší účinok niektorých liekov na liečbu depresie, inhibítorov MAO a tricyklických antidepresív a kontraceptív.

