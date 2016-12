Najkrajší darček od vlastného dieťaťa: Jarmile život zachránil malý synček

Keby neskolabovala pred nemocnicou a nebola tehotná, zrejme by už nežila. Za pol roka absolvovala šestnásť operácií, pri piatich sa ocitla na hranici medzi životom a smrťou.

Záchrana zlyhávajúceho srdca, operácia poškodenej chlopne, cisársky rez, vybratie maternice, dialýza, transplantácia... „Operačné výkony, ktoré musela Jarmila podstúpiť, nie sú unikátne. Robili sa a robia u nás aj vo svete. Unikátne bolo naplánovanie a realizácia krokov tak, aby sme zachránili matku aj dieťa, i fakt, že sme zvládli všetky komplikácie a zložité situácie,“ hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., z oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave.

Joga?

Išla navštíviť mamu, ktorá ležala v bratislavskej Petržalke a čakala na operáciu cysty na štítnej žľaze. „Pred nemocnicou som z ničoho nič odpadla. Keby sa to stalo na ulici či u nás doma, asi by som už nežila,“ spomína Jarmila Nemčeková (33) zo Zálesia na osudný októbrový deň minulého roku. Lekári však boli poruke a rýchlo zistili, že mladej žene zlyháva srdce a má poškodenú chlopňu. „Obaja rodičia prekonali infarkt, ale nedávala som to do súvislosti so svojimi problémami. Už dlhšie som pociťovala bolesť na hrudníku, aj sa mi ťažko dýchalo. Lekári si mysleli, že to mám z astmy alebo z chrbtice. Poslali ma na rehabilitáciu, ale keďže som bola v druhom stave, povolili mi len jogu,“ hovorí. Keď skolabovala, bola v dvadsiatom štvrtom týždni tehotenstva. „Neskôr som sa dozvedela, že to ma držalo pri živote. Krv z Martinkovho srdiečka prúdila do môjho a podporovala ho. Vzájomne sme si pomáhali.“ Jarmiline slová potvrdzuje aj kardiologička: „Nedoliehajúca mitrálna chlopňa pracuje lepšie, ak pri vypudzovaní krvi zo srdca kladú cievy menší odpor. Práve to sa fyziologicky deje v gravidite. Placentárny obeh odľahčoval prácu pacientkinho srdca až do siedmeho mesiaca.“

Nechcelo naskočiť

V pokročilom štádiu tehotenstva sa však nároky na cirkuláciu zväčšovali a Jarmilino srdce už nestíhalo. „Vedeli sme, že situácia sa bude zhoršovať a pacientka má minimálnu alebo žiadnu šancu prežiť pôrod. Rovnako vážne bol ohrozený aj plod. Rátali sme s tým, že ju budeme musieť napojiť prinajmenšom na krátkodobý podporný obeh. V takom prípade je čerpadlo mimo tela a obchádza srdce,“ vysvetľuje docentka Gonçalvesová. Kardiológovia a anestéziológovia z ústavu srdcovocievnych chorôb boli v každodennom kontakte s gynekológmi z univerzitnej nemocnice na Antolskej a vzájomne konzultovali postup. Mali niekoľko scenárov, nevedeli však, ktorý bude najvhodnejší. „Nebolo to jednoduché rozhodovanie. Pre ohrozenie života matky aj plodu sme napokon navrhli ukončiť tehotenstvo v tridsiatom druhom týždni cisárskym rezom a hneď potom spraviť zložitý kardiochirurgický výkon.“

Hoci bábätko vážilo sotva tisícšesťstopäťdesiat gramov, s pomocou neonatológov sa mu podarilo prvý raz nadýchnuť. Lenže jeho mama v tom čase bojovala o život. Operatéri museli počas sekcie spraviť hysterektómiu. Vybrali Jarmile maternicu aj vaječníky, pretože hrozilo vnútorné krvácanie. Po operácii chlopne sa pokúšali odpojiť Jarmilu od mimotelového obehu, ale srdce už bolo veľmi poškodené a nechcelo naskočiť. „Preto sme jej implantovali krátkodobý ľavostranný podporný systém, ktorý nahrádzal funkciu ľavej komory,“ približuje MUDr. Michal Hulman, PhD., z oddelenia srdcovej chirurgie NÚSCH.

Mechanické srdce

Jarmila fungovala s pumpou tridsať dní, viac sa nedalo. Bola v umelom spánku a Martinka ešte nevidela. Keby vtedy dostala nové srdce, mohla by si ho onedlho k sebe privinúť a prežívať radosť ako každá iná matka. Ibaže darcu nebolo. „Museli sme krátkodobý podporný systém vymeniť za dlhodobý. Je to vlastne mechanické srdce, ktoré sa implantuje do tela pod hrudnú kosť. Pacientke však začala zlyhávať pravá srdcová komora a opäť ju bolo treba napojiť na krátkodobý podporný obeh, tentoraz pravostranný,“ opisuje dramatickú situáciu doktor Hulman. K tomu všetkému sa pridružilo zlyhávanie obličiek a dialýza. O novorodeniatko sa zatiaľ starali neonatológovia z Antolskej. Každý deň ho navštevoval Jarmilin priateľ a jej mama. Tá si Martinka po prepustení zobrala domov do Zálesia, kde na ňu čakala ešte šesťročná vnučka Natálka.

Transplantácia

Konečne sa našiel vhodný darca a Jarmila dostala nové srdce. Vydržalo však len deň. Nebolo zvyknuté na komplikovanú cirkuláciu krvi v jej tele a svoje spravila aj infekcia. Aby ho zachránili, pripojili ho na mechanickú podporu srdca. Mladá žena celý čas bojovala, ale po transplantácii to takmer vzdala. „Bola som zo všetkého veľmi unavená. Nad vodou ma držali len myšlienky na Martinka a Natálku. Ale potom som si uvedomila, že ich nemôžem opustiť,“ hovorí. Najhoršie bolo postaviť sa po polroku na nohy. „Učila som sa znovu chodiť. Rehabilitovala som, cvičila, lebo som veľmi túžila ísť domov.“ Z nemocnice ju konečne prepustili na začiatku apríla. Martinko mal tri mesiace, keď prvý raz uvidel mamu. Dnes je z neho veľký chlap, koncom decembra oslávi rok. „Už sám sedí a lieta po dome v chodúľke“, usmieva sa šťastná mama. Vychutnáva si, že ho ešte môže držať na rukách. „Musím si dávať pozor, mám dovolené zdvíhať bremená len do desať kilogramov a malý už váži osem kíl.“

Ale inak sa jej zdravotný stav pomaly, ale isto zlepšuje: „Viac vládzem, chodím na dlhšie prechádzky, varím. A učím sa s Natálkou, je z nej už prváčka,“ teší sa. Nové srdce funguje tak, ako má. „Lekári tvrdia, že ho moje telo prijalo. Ale aj tak mi znovu musia otvoriť hrudník,“ vzdychne Jarmila. „Po toľkých operáciách sa mi roztiahla hrudná kosť. Nezrástla sa a musia ju zdrôtovať. Čo sa dá robiť? Verím, že na Vianoce budem opäť doma s rodinou.“

