Najväčšie chyby v intímnej hygiene: TOTO by mala vedieť každá žena!

Mykóza, výtok, pálenie, svrbenie a často sa opakujú? Možno si škodíte samé, a to nesprávnou či prehnanou intímnou hygienou. Pozrite sa na najčastejšie chyby, ktorými si tieto problémy môžete spôsobovať!

Viete, ktorým chybám by ste sa mali vyvarovať? Autor: Shutterstock

Nástrahy na vás striehnu podstatne viac ako na mužov. Špinavé WC, nevhodné hygienické produkty či vlhkosť v kombinácii s teplom vám môžu spôsobiť nielen nepohodlie a nepríjemné pocity, ale aj infekcie a ďalšie vážne zdravotné problémy.

Zdroj: Shutterstock

Aj pokožka chrániaca intímne partie potrebuje dýchať. Mali by ste preto dbať na výber vhodného spodného prádla. Materiál by mal byť priedušný, najlepšie zo 100% bavlny alebo bambusového vlákna. Syntetika môže pokožku podráždiť. Ak je navyše oblečenie príliš tesné, teplo a vlhko sú ideálnymi podmienkami pre množenie baktérií. Samozrejmosťou by mala byť jeho každodenná výmena.

