Našpúliť pery! 8 úžasných dôvodov, prečo je bozkávanie zdravé

Vedci dokázali, že bozkávanie môže byť prospešné pre vaše zdravie. A nie len preto, že sa začne vylučovať hormón dobrej nálady a relaxu. Čo spôsobujú bozky?

Okrem toho, že vášnivé bozky sú príjemné a vzrušujúce, majú aj rôzne ďalšie benefity. Precvičujete si nimi tvárové svaly, vylučuje sa hormón, ktorý vám navodí dobrú náladu, no láskanie, objímanie a pusinkovanie vyvoláva vo vašom aj partnerovom tele celú škálu fyziologických procesov. Tie zvýšia vašu imunitu a spevnia vaše vzájomné puto. A to stále nie je všetko!

1. Dobré pre vaše zuby

Bozkávanie zvyšuje prietok slín, čím sa čistia zuby aj ďasná od baktérií a zabraňuje to hromadeniu plaku na zuboch. Niektorí odborníci tvrdia, že ióny minerálov v slinách môže podporovať opravu malých lézií v zubnej sklovine.

2. Skvelé pre imunitu

Vnútri ľudských úst žije viac ako 700 druhov baktérií. Vzájomnou výmenou slín sa obaja môžete dostať k novým baktériam. Štúdie preukázali, že rozmanité množstvo baktérií v našom tele má súvis s lepším zdravím. Holandská štúdia z roku 2014 zistila, že počas 10-sekundového francúzskeho bozku si môžete s partnerom vymeniť až 80 miliónov baktérií. Ak vám partnerstvo vydrží dlhšie, ako pár dní, vaša mikroflóra v ústach sa začne zbližovať a obaja budete lepšie pripravení bojovať s podobnými infekciami.

3. Znižuje úzkosť

Bozkávanie znižuje hladinu stresového hormónu kortizolu a zvyšuje hladinu serotonínu, čo sú látky zodpovedné za udržiavanie vyrovnanej nálady. Okrem toho sa bozkávaním dostávate do podobného stavu, ako keby ste meditovali, a to vďaka uvoľňovaniu oxytocínu, známeho ako hormón lásky. Oxytocín navodzuje pocit pokoja, lásky a dôvery.

4. Znižuje alergické reakcie

Japonský alergiológ Dr Hajime Kimata odhalil, že polhodinové bozkávanie môže znižovať účinok alergických reakcií. Sledoval pacientov s dvoma typmi alergií: miernym atopickým ekzémom a miernou alergickou nádchou. A zistil, že po 30 minútach bozkávania došlo u alergikov k zníženej produkcii IgE, čo je spôsob, akým telo reaguje na alergén.

5. Znižuje krvný tlak

Vzhľadom k tomu, že pery sú pretkané krvnými cievami, bozkávanie môže znižovať krvný tlak. Ad a sa cievy v tele vplyvom bozkávania rozšíria, ad b krv vo väčšom množstve smeruje k tvári a srdce má preto menej práce s jej transportom do ďalších častí tela. Okrem toho bozkávanie znižuje hladinu kortizolu, ktorý znižuje úzkosť, ale aj krvný tlak.

6. Odďaľuje príznaky starnutia

Vzhľadom k tomu, bozkávanie zvyšuje prietok krvi do tváre, stimuluje tvorbu kolagénu. Do pohybu pier sa navyše musí zapojiť celá tvár, pričom to pripomína jógové tvárové cvičenie. A práve toto cvičenie podľa niektorých odborníčiek na krásu stimuluje kolagén a odďaľuje ochabovanie tváre, najmä jej dolnej polovice.

7. Spaľuje kalórie

Bozkávaním môžete spáliť 2 a 6 kalórií za minútu. Ak ste ale poriadne vášniví a zapájate všetky svaly v tvári, môže to byť až 26 kalórií za minútu.

8. Zvyšuje sexuálnu túžbu

Na ženy pôsobí testosterón ako afrodiziakum. Pri dlhšom bozkávaní sa u rozvášneného muža objaví v slinách stopové množstvo tohoto hormónu, čo dokáže ovplyvniť aj vašu túžbu po sexe.

