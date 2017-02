Nový objav: Ak čakáte dievčatko, s vašim telom sa deje niečo úžasné

Všetky mamy vedia, že každé tehotenstvo je iné. A jeden podstatný rozdiel najnovšie dokázali aj vedci.

Už dávnejšie skúmania naznačili, že organizmus žien inak reguluje cukor v krvi, krvný tlak i hladinu kortizolu podľa toho, či nosila pod srdcom chlapca alebo dievča. Nový výskum odhalil so zisteniami zašiel ešte ďalej.

Vyššia imunita pri dievčatách

Výskumníci zo State University v Ohiu skúmali 80 žien v rôznych fázach gravidity. Ak ich organizmus vystavili baktériám, stalo sa niečo nepredvídané. Hladina cytokínov, teda molekúl, ktoré sa starajú, aby na miesto vniku patogénov prišli ochranné bunky, bola odlišná v závislosti od pohlavia plodu v telách matiek. Pri dievčatkách sa hladina interleukínu IL-6 počas celého tehotenstva, tumorový nekrózny faktor a IL-1β v druhom a poslednom trimestri zvýšili - narozdiel od matiek synčekov, kde sa tieto zmeny nekonali.

Imunita proti vám

Znamená to, že imunitný systém mám dievčatiek preventívne bojuje silnejšie. O spojitosti tehotenstva a imunitných zmien sa špekuluje už dlhšie. Tento výskum by mohol priniesť viac svetla do príčin, prečo u niektorých žien chronické ochorenia počas tehotenstva ustúpia, iné sa naopak zhoršia. Citlivejšie sa napríklad stávajú astmatičky a alergičky. Vedúca autorka štúdie Amanda Mitchellová si myslí, že proaktívna imunita tehotných tak v niektorých prípadoch môže byť na škodu. "Ukázalo sa, že nemusí ísť nevyhnutne o jej posilnenie," prezradila.

Zhorší preeklampsiu?

Odlišné zápalové odpovede organizmu môžu ovplyvniť nielen matkine zdravie ale aj vývin plodu. Zaujímavé by tiež bolo odhaliť, ako reaguje organizmus pri tehotenskej preeklampsii či patologickom tehotenstve v závislosti od pohlavia dieťaťa, dumajú vedci z Ohia.

