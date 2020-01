Prečo vás naozaj svrbí zadok? TÝCHTO 6 príčin neignorujte

Je to snáď najhoršia časť tela, ktorá vás môže svrbieť. Určite o tom nebudete chcieť rozprávať s každým, a utekať s takou „hlúposťou“ k lekárovi, už vôbec nie.

Dobrou správou je, že vôbec nemusí ísť o nič vážne. Príčinou vzniku análneho svrbenia je často len zlé oblečenie alebo nechránený pohlavný styk.No a niekedy môže byť za tým len nedostatočná či prehnaná hygiena.

Hygienické návyky

Staráte sa o svoju pokožku? Niektoré produkty či spôsob udržiavania hygieny môžu podráždiť pleť v oblasti intímnych partií a konečníka. Uškodiť vám môže používanie agresívneho mydla, vlhkých obrúskov alebo toaletného papiera, ktorý obsahuje farbivá a parfumy.

Čítajte tiež: Chúlostivé! TOP 5 chorôb, o ktorých sa hanbíme hovoriť

Plesňová infekcia

Ak sa vám na zadku objavila červená, svrbiaca vyrážka so šupinkami, pravdepodobne to bude jedna z plesňových infekcií. Takú, aká sa objavuje i na nohách. Týmto, takzvaným hubovým ochoreniam, sa výborne darí na vlhkých a tmavých miestach, čo táto intímna časť tela, určite môže byť. Ak ide naozaj o kožnú pleseň, tak vám od nej pomôžu antimykotické krémy. Aj v takom prípade, by ste však mali navštíviť dermatológa.



Zdroj: Shutterstock

Ďalšie príčiny svrbenia ►►►