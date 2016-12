Rosnička Lenka Vavrinčíková postrachom lekárov: Majú so mnou kríž

Lenka Vavrinčíková (29) označuje hypochondriu za svoj koníček, verí na urieknutie i na to, že dobré skutky sa nám vrátia.

Som presvedčená, že človek by mal robiť dobro a dávať, aj keď nemá. V živote sa mi potvrdilo, že keď vyšlem dobrú energiu, tak sa mi inokedy vráti.

Rada nosíte červené šaty, lebo červená vám svedčí a je vraj proti urieknutiu. Veríte na veci medzi nebom a zemou?

Verím na energie, ktoré vedia ľudia vyslať. Mám kolegyňu, ktorá sa venuje numerológii a podobným veciam, s ňou si prídem vždy na svoje. Ale červená stužka proti urieknutiu sa používa už dlho. Moja mama vie dokonca urobiť taký odriekací rituál. Vyrastala som v tom, že medzi nebom a zemou sú isté veci, a myslím, že je to pravda. Niekedy sa na vás môže nalepiť aj tá zlá energia, ale snažím sa tomu ubrániť, aj to sa dá naučiť.

Ste povestná energiou, ktorú venujete sledovaniu svojho zdravia. Chodíte poctivo aj na preventívne kontroly?

Preventívky beriem ako samozrejmosť! A občas si vypýtam aj čosi navyše. Napríklad som mala obdobie, keď som bola taká unavenejšia. Tak som začala doktorku lámať: „Nemôžem mať niečo so štítnou žľazou?“ Lekárka sa usmiala a dala mi v rámci preventívky urobiť z krvi aj ďalšie testy – aby som bola spokojná.

Iniciatívne sa pýtate na ďalšie vyšetrenia?

Niekedy áno. Na jar, keď som mala nádchu, zvažovala som, či to nie je alergia. Tak som si vydobyla alergické testy. Napichali mi na ruku základnú škálu, sedela som v čakárni a stále nič. Ale potom jeden vpich zareagoval! Pyšne som vkročila do ambulancie: „Pozrite, predsa mám na niečo alergiu, ja som to hovorila!“ Pani doktorka sa pozrela a vraví: „Sklamem vás, pani Vavrinčíková, to nie je alergia, ale kontrolný test, či vôbec vaše telo dokáže vytvárať protilátky.“ Takže so mnou majú naozaj lekári občas kríž. Som pacient, ktorého asi už veľmi nechcú stretnúť.

Pre žalúdok som bola aj na gastroskopii. Ak ide o zdravie, som ochotná podstúpiť aj nepríjemné vyšetrenia. No aby ste si nemysleli, že chodím na vyšetrenia každý mesiac, to sú príhody za niekoľko rokov!

Dávate svojmu žalúdku zabrať?

Nejem aj šesť hodín, potom do seba nahádžem obed, potom päť hodín zase nič a následne zjem čokoľvek, čo nájdem v bufete. Žalúdok mi ‚pomáha‘, aby som si udržala líniu. Keď to s jedlom preháňam, prihlási sa a dá mi ‚očistu‘. Potom som dva dni na suchároch a banánoch. Následne sa snažím nabehnúť na zdravšiu stravu, ale o nejaký mesiac-dva sa mi to opäť vymkne z rúk. Inak mám rada zdravé jedlá, len ich treba pripraviť, a ten čas chýba.

