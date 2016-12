Bruško s rizikom: Štítna žľaza komplikuje otehotnenie i tehotenstvo

Ak trpíte poruchou štítnej žľazy, nezabudnite po potvrdení tehotenstva navštíviť endokrinológa. Ak ochorenie neustráži, bábätko je v ohrození. Svoje o tom vie aj speváčka Lucka Bílá.

Ženy, ktoré trápi štítna žľaza, mávajú ťažkosti s plodnosťou i s otehotnením. „Ochorenia štítnej žľazy ovplyvňujú menštruačný cyklus aj ovuláciu. Znížená činnosť môže mať na svedomí fibrocystickú chorobu prsníkov, ktorá sa spája s bolestivosťou a hrčkami. Aj pri nevysvetliteľnej sterilite gynekológa zaujíma funkcia štítnej žľazy. Ak je nízka, v niektorých prípadoch stimuluje produkciu prolaktínu v hypofýze, a to bráni otehotneniu. Podávanie tyroxínu je určite lacnejšie a menej komplikované ako liečba sterility pomocou asistovanej reprodukcie,“ upozorňuje gynekológ MUDr. Peter Hrabčák.

Viac hormónov pre plod

Produkcia hormónov štítnej žľazy sa prechodne zvyšuje v čase dospievania a v tehotenstve, najmä v prvom trimestri. „Prvých 12 až 14 týždňov plod ešte nemá vyvinutú štítnu žľazu. Je odkázaný len na hormóny matky, ktorej žľaza ich preto produkuje viac,“ vysvetľuje gynekológ. V prvom trimestri vám odoberú krv. Odhalenie porúch môže zabrániť nenávratnému poškodeniu plodu.

Dieťa odoberá hormóny z vašej štítnej žľazy a ak ich vy sama nemáte dosť, jemu budú chýbať. „O tyreoitidíte na autoimunitnom podklade nemusíte vedieť. Za normálnych okolností vám menej hormónov stačí, ale v tehotenstve sú nároky vyššie. Dieťaťu hrozí riziko od ľahkej mozgovej dysfunkcie a zníženia inteligenčného kvocientu až po vážne poškodenie CNS,“ varuje MUDr. Hrabčák. Ak ste sa už pred graviditou liečili na hypotyreózu, endokrinológ by vám mal zvýšiť dávku tyroxínu až o polovicu. Jeho podávanie neohrozí ani vás, ani dieťatko.

Laktačná psychóza?

Gravidita s hypertyreózou je vždy riziková. Musíte užívať lieky tlmiace činnosť štítnej žľazy, najnižšiu možnú účinnú dávku, aby lieky neovplyvnili štítnu žľazu dieťaťa. Ideálne je plánovať tehotenstvo, keď je ochorenie v pokoji. Lekár vám pravdepodobne navrhne vyoperovanie štítnej žľazy. Otehotnieť môžete aj po zničení žľazy rádiojódom. Za bezpečné obdobie sa považuje aspoň rok od podania poslednej dávky. Pri terapii však hrozí, že rádioaktívny jód oslabí alebo úplne zlikviduje vašu schopnosť otehotnieť.

Tehotenstvo môže spustiť aj prechodný zápal štítnej žľazy. Spočiatku sa prejavuje ako hypertyreóza, neskôr prechádza do zníženej produkcie štítnej žľazy, ale môže sa spontánne upraviť. „Počas gravidity potláčate vlastnú imunitu, aby sa organizmus nesnažil odvrhnúť plod. Po pôrode môžu vzplanúť niektoré autoimunitné choroby. Akútna autoimunitná tyreoditída trvá niekoľko dní, počas ktorých môžete byť nepokojná až agresívna. Imituje laktačnú psychózu,“ upozorňuje MUDr. Hrabčák.

Skríning z päty

Počas prvých troch mesiacov tehotenstva sa hormóny štítnej žľazy prenášajú placentou a krvou sa dostáva jód do organizmu dieťaťa. Po 12. týždni si plod tvorí 50 až 80 percent vlastných tyroidných hormónov. To, či štítna žľaza bábätka po narodení funguje tak, ako má, ukáže skríning na štvrtý až piaty deň po narodení odberom krvi z päty. Deti s preukázanou hypofunkciou štítnej žľazy sa liečia tyroxínom, čo im umožňuje normálny rast a vývin.



Lucie Bílá: „Operáciu odmietam!"

S ochorením štítnej žľazy už roky bojuje speváčka Lucie Bílá. Lekári jej navrhovali odstránenie žľazy chirurgicky, to však česká slávica zamietla. Operácia by totiž ohrozila hlasivky, ktoré pre speváčku znamenajú všetko. „Nespievať, to je pre mňa ako prestať dýchať,“ hrozí sa Lucie myšlienky, že by predsa len operáciu podstúpila. Voľba padla na liečbu rádioaktívnym jódom. Tá sa však podpísala na tom, že Lucie stratila možnosť otehotnieť, aj keď po druhom dieťati túžila. „Mám to už na celý život, štítna žľaza je spálená rádiojódom. Každý deň beriem lieky, zhoršil sa mi zrak, trápia ma vystúpené oči a opuchnuté viečka. Niekedy mám pocit, že vyzerám ako Hurvínek,“ opisuje, nakoľko jej choroba komplikuje život.

