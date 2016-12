Svrbivé vyrážky, ktoré neskryjete. Žihľavku lieči moderná terapia

Žihľavka v najťažšom štádiu trápi najmä ženy od 25 do 45 rokov. Jej liečba patrí do rúk lekárov.

Telo pacientov je posiate svrbivými vyrážkami, koža je citlivá a opuchnutá. Môžu prerásť do veľkých plôch. Výsev sa objavuje kdekoľvek na tele, končatinách aj tvári. „Je to fyzicky i psychicky nepríjemné, žihľavka sa nedá kozmeticky zakryť a býva často problémom aj pre normálny partnerský život," upozornila viceprezidentka Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti MUDr.Mária Šimaljaková.

Váš príbeh: Žihľavka jej ničila život: Pre bolesť a opuch nedokázala krájať chlieb

Narušená obranyschopnosť

Urtikária je poruchou fungovania imunitného systému. Krátkodobé akútne formy sú alergického pôvodu, výsev sa zväčša objavuje pri alergii na chlad, slnko alebo ide o potravinovú alergiu. „Ak je výskyt urtík spontánny, bez vonkajšieho faktora a rádovo sa predlžuje z týždňov na mesiace a roky, hovoríme o chronickej forme," vysvetlil imunológ a alergiológ MUDr. Radovan Košturiak.

Vyžaduje liečbu kože i imunity

Žihľavka sa pri prvých prejavoch lieči klasickými antihistaminikami. Pokiaľ ide o alergickú reakciu, príznaky by do krátkeho času mali postupne vymiznúť. Chronická spontánna urtikária by sa ale podľa Košturiaka mala liečiť v špecializovaných imunoalergologických alebo dermatovenerologických ambulanciách. Po vyšetrení je podľa neho často potrebné liečiť nielen symptómy na pokožke, ale aj prácu imunitného systému. V prípade chronickej formy sa dlho hľadajú príčiny a pacient podstúpi niekoľko vyšetrení s často nejasným výsledkom. „Obdobie mierneho zlepšenia sa strieda so zhoršením stavu," podotkol. Pacient sa s ochorením môže trápiť mesiace či roky.

Čítajte aj: Trápia vás vyrážky? Tieto 4 choroby nie sú akné, uškodí aj pitná voda!

Stav tohto ochorenia sa dá podľa Košturiaka výrazne zlepšiť najmodernejšou biologickou liečbou, možno ju podstúpiť aj na Slovensku. Princípom liečby je zásah do imunitného systému za pomoci látok bežne sa vyskytujúcich v našom tele. „Je však nákladná, jeden cyklus liečby trvá šesť mesiacov a poisťovne podrobne skúmajú vhodnosť liečby pre každého pacienta," dodal.