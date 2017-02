Mala len 31 kíl! Život jej obrátil naruby hlt vody z bazéna

Ešte v auguste vážila táto dievčina polovicu normálnej hmotnosti. Dnes ako prvá a zatiaľ jediná na Slovensku má špeciálnu pumpu, ktorou si môže nepozorovane zavádzať do tela výživu.

Bola aktívne dieťa. Do desiatich rokov Ivka Koláriková (28) z Rajeckých Teplíc lozila po stromoch, milovala gymnastiku, korčule. Život jej obrátil naruby školský plavecký kurz, ktorý si vymodlikala od mamy. Párkrát sa na ňom napila bazénovej vody plnej baktérií a lekári sa domnievajú, že práve to mohlo spustiť chorobu, ktorá v nej driemala.

„Začala som byť veľmi unavená, onedlho sa pridali strašné bolesti brucha. Mama ma často musela odniesť na rukách priamo z vyučovania,“ spomína Ivana, ktorá po pár mesiacoch skončila v žilinskej nemocnici. Lekári boli bezradní, tipovali lymskú boreliózu, leukémiu, reumu. Ivku kŕmili ibuprofénom, lebo sa sťažovala aj na boľavé kĺby. Domov ju prepustili zúboženú. „Pre bolesti brucha som spávala posediačky, takmer som nejedla. Mamina mi nakoniec vybavila hospitalizáciu v detskej nemocnici na Kramároch v Bratislave.“ Nasledovala transfúzia, odbery krvi, kolonoskopia, vyšetrenia, aké nikto malému dieťaťu nepraje. A do týždňa bola diagnóza jasná – Morbus Crohn.

OTESTUJTE SA: Chronický zápal čriev. Myslíte, že vás sa netýka?

Samoliečba bolesti

Ďalších osem rokov fungovala Ivka vďaka kortikoidom a ľahkej, „bezzvyškovej“ diéte. „Moja ošetrujúca lekárka bola neskutočne prísna, veľmi som sa jej bála, no vychovala zo mňa disciplinovaného pacienta a som presvedčená, že jej vďačím za život. Keď som prišla na kontrolu s modrinami, hneď zisťovala, čo som robila. Zakázala mi akýkoľvek šport – Chceš si natrhnúť črevá? – pýtala sa ma. Aj bez toho som však v nemocnici ležala veľmi často.“ Hoci sa kruté bolesti pravidelne hlásia dodnes, najmä na jar a na jeseň, Ivka sa naučila zvládať ich.

„Mám na to svoju predýchavaciu techniku a pomáha mi aj masáž chodidiel. Robí mi ju mamina, inštinktívne ju navigujem. Našla som si tiež bod na chrbtici – keď ho zatlačím, postupne sa mi uľaví.“ S dovŕšením devätnástky presunuli Ivanku do opatery gastroenterologičky v martinskej nemocnici. Prešla z kortikoidov na biologickú liečbu, ktorá jej dobre zabrala. „Moje vysokoškolské roky na Žilinskej univerzite boli asi tie najlepšie, hoci som neraz musela zaťať zuby. Ale v piatom ročníku som už mlela z posledného.“

Výživa do žily

Hneď po magisterskom štúdiu, v decembri 2012, musela Ivanka na operáciu, pri ktorej jej odstránili zúženú časť tenkého aj hrubého čreva. „Necelý rok mi bolo výborne, potom prišiel relaps. Vytvorila som si protilátky proti biologickej liečbe a museli mi nasadiť iný typ, ten mi však tak dobre nezabral. V októbri 2015 som opäť zrelabovala. No tentoraz to bolo iné. Bolesti a prudké hnačky sa upokojili, ale stále som chudla, hoci som jedla. Lekárka ma dokonca začala upodozrievať z anorexie. V auguste som mala už len tridsaťjeden kíl, bola som skutočne na hranici života a smrti. Vtedy som sa dostala na metabolickú JIS-ku martinskej nemocnice. Pre malabsorpčný syndróm mi zaviedli Hickmanov katéter, ktorým si sama priamo do krvi zavádzam doma infúziu s parenterálnou výživou. Pribrala som za pár mesiacov desať kíl. Opäť som raz hrobárovi ušla z lopaty...“

Ivanka si výživu nosí na chrbte. Sledujte VIAC vo FOTOGALÉRII

Domáca infúzia

Parenterálna výživa sa zavádza rovno do cievy a je určená ľuďom, ktorí buď nemôžu pre nejakú príčinu jesť, alebo síce jedia, no ich črevo nedovolí potravu vstrebávať. Bez tejto výživy by zomreli. „Ivanka nemá po operácii čreva dostatočne dlhú resorpčnú plochu, aby sa jej vstrebali všetky potrebné živiny,“ vysvetľuje MUDr. Juraj Krivuš, vedúci lekár z metabolickej JIS na 1. internej klinike Martinskej fakultnej nemocnice. Preto jej do oblasti hrudníka voperovali špeciálny vstup vedúci priamo do centrálnej žily, Hitmanov katéter. Cez hadičku vedúcu ku katétru sa každý deň doma pripája k pumpe, ktorá jej zo špeciálneho vaku s roztokom tukov, cukrov, aminokyselín, vitamínov a stopových prvkov vháňa živiny rovno do krvi.

Na Slovensku máme asi päťdesiat pacientov s domácou parenterálnou výživou. Ivanka je výnimočná v tom, že jej pumpa je malá a môže ju nosiť so sebou. Nemusí teda počas niekoľkohodinovej infúzie ležať v posteli ako tí s veľkými pumpami. „Môže si zobrať potrebné množstvo výživových vakov a ísť na týždeň hoci do Tatier. Jedna Češka s takouto malou pumpou precestovala polku sveta. Alebo sa dá priamo počas infúzie športovať. Pumpu aj vak s výživou máte pritom v ruksaku na chrbte. Pre organizmus je prirodzenejšie, ak dostáva výživu cez deň, nie v noci počas spánku,“ opisuje výhody malej pumpy MUDr. Krivuš. Či má Ivanka domácu parenterálnu výživu naordinovanú len dočasne a jej črevá sa časom adaptujú na normálny príjem potravy, alebo bude prísun živín priamo do krvi potrebovať už navždy, lekári zatiaľ nevedia.

Crohn je v génoch

Crohnova choroba, chronické zápalové ochorenie tráviacej sústavy, najčastejšie postihuje oblasť prechodu tenkého a hrubého čreva. Pravdepodobná príčina je genetická predispozícia. Pri chorobe sa zvyknú striedať obdobia pokoja a relapsy, vzplanutia choroby s bolesťami brucha a tráviacimi ťažkosťami. Hlavnou komplikáciou je nedostatočné vstrebávanie živín, čo má za dôsledok zníženie obranyschopnosti, pokles plodnosti, fyzickej aj psychickej kondície. Od závažnosti prejavov závisí aj liečba. Niekomu stačí úprava jedálneho lístka, iný potrebuje viacnásobné operácie.

Čítajte aj: Endometrióza či Crohnova choroba? Boľavé príznaky poruchy maternice klamú