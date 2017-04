Väčšie prsia z tabletiek či hypnózy? Lekár vám prezradí, čo naozaj funguje

Dekolt si napumpujte sójou, potrite extraktom z hovädzích vaječníkov a dajte zhypnotizovať. Nijaké žarty. Vitajte vo svete, kde veľké prsia bez skalpela idú ako teplé rožky.

Existuje vyše päťdesiattisíc výživových doplnkov a pekná kôpka z nich obsahuje látky, ktoré výrobca pasuje za zväčšovače pŕs. Môže si to dovoliť. Na rozdiel od liekov, výživové doplnky nepodliehajú klinickým skúškam. To, čomu majú pomôcť, je síce napísané na škatuľke, no nemusí o tom svedčiť jediná dôveryhodná štúdia. A prikázať tabletkám účinkovať práve v prsníkoch nie je vôbec také jednoduché, ako dať si nafúknuť svaly.

Čítajte aj: Spánok v podprsenke. Oplatí sa na noc prsia spevňovať?

Tabletky nepomôžu

„Prsia rastú vplyvom hormónov, a to hlavne estrogénu, ktorý sa uvoľňuje z vaječníkov. Informácia pokračuje do prsníkov, nastáva príkaz na delenie buniek a tým na rast pŕs. Ide o dosť zložitý biochemický proces,“ vysvetľuje gynekológ a sexuológ MUDr. Dezider Timko, prečo hltanie piluliek vôbec nemusí fungovať. Okrem estrogénu sa na budovaní poprsia podieľa progesterón, prolaktín, rastový hormón a testosterón – áno, aj tento mužský hormón. A to, ako sa vám hormóny do výstrihu „nalejú“, závisí predovšetkým od vašej matky. „Za veľkosť i za tvar na prvom mieste zodpovedá genetika. Prsia sa vo veľkej miere skladajú z tukového tkaniva. Ak žena priberie, tuk má vplyv na veľkosť prsníkov. Aj pred menštruáciou sú prsníky väčšie v dôsledku hormonálnych cyklických pochodov a zadržiavania vody,“ približuje lekár jemu známe situácie, pri ktorých môžete v prsiach pribrať úplne prirodzene.

Zopakujete si pubertu?

No vo svete internetu a jednoduchých riešení nie je problém navodiť si čosi ako druhú pubertu po tridsiatke a narásť na prednostiach aj o dve čísla. Istá Sylvia radí na svojej webstránke kombinovať fytoestrogény s afrodiziakami a so „ženskými“ bylinami ako srdcovník obyčajný, benedikt lekársky či ploštičník. Takáto zmes má vyvolať v tele ďalšiu explóziu ženských hormónov podobne ako za tínedžerských čias. No podľa gynekológa je čosi také úplný blud. „Rast prsníkov sa začína v ranej puberte a trvá až do osemnásteho, devätnásteho roku života, a to v niekoľkých postupných štádiách,“ hovorí a vylučuje, že by vám prsia zrazu viditeľne podrástli dávno po dovŕšení dospelosti. Teda, ak práve nie ste tehotná alebo nedojčíte. „Veľkú úlohu hrá prolaktín zodpovedný za laktáciu, tvorbu mlieka, a teda i za zmenu tvaru prsníka. Po skončení dojčenia zvyčajne klesá jeho hladina, ale tvar prsníkov už zostáva zmenený a veľmi často aj ich veľkosť,“ dodáva MUDr. Timko.

Vákuum na prsia

Sú však aj oveľa bizarnejšie spôsoby nafukovania vnád než hltanie buriny. Pravidelné stláčanie prsníkov sa dostalo už aj pod vedecký mikroskop. Schopnosť prsného tkaniva narásť pri vyvinutí pravidelného mechanického tlaku overoval s kolegami floridský plastický chirurg Roger Khouri. Ženy v štúdii nosili dva a pol mesiaca pod tričkom desať až dvanásť hodín denne vákuové silikónové násady, ktoré im tlačili prsia silou takmer troch kilopascalov. Pred aplikáciou vedci prsia zmerali a presvietili magnetickou rezonanciou, dali si pritom pozor, aby žiadna z nich práve nemala menštruáciu. Výsledok? Prsia narástli všetkým ženám priemerne o päťdesiatpäť percent, tým najšťastnejším ostali väčšie až o stopätnásť percent aj tridsať týždňov po experimente. Fantastické? Len kým nezistíte, že hlavný autor štúdie je súčasne vynálezcom a predajcom tejto pomôcky, skromnú štúdiu dokončilo len žalostných dvanásť probantiek a o čomsi podobnom ste doteraz nepočuli. Hoci ju testovali už pred dvadsiatimi rokmi.

Oprava hypnózou?

Úplnou čerešničkou na torte je dekolt snov pomocou hypnózy. Dobre čítate. Silou vôle, relaxácie a opäť asistovanou imagináciou svojej puberty. Výsledok – vyše päť centimetrov okolo hrude navyše – publikoval psychoterapeut James Williams v Journal of Sex Research ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Trinásť jeho klientok si v regresii vyjavilo čas, keď im začali rásť prsia, to malo stimulovať hormonálne zmeny. MP3 s nahrávkou hypnotických sugescií si ešte aj dnes môžete stiahnuť za necelých trinásť dolárov. No všetky podobné psychopokusy o väčšie prsníky prežili len v minulom tisícročí. Ktovie prečo. V každom prípade, ženský lekár má v tom jasno. „V ľudskom tele je rast prsníkov o niečo komplikovanejší, ako si ľudia myslia. Ak viete, ako to funguje, ťažko vás niekto presvedčí, že prsia treba mastiť slaninou, piť čaje a jesť fytoestrogény. I keď nič z toho by som a priori nezatracoval. Taká masáž môže byť celkom príjemná, však?“ dopraje doktor Timko.

Ide to prirodzene

"Počas dojčenia sa prsníky zväčšia vplyvom hormónov a zadržiavania vody. Gravitácia a povolenie závesného aparátu prsníkov však vedú k ich poklesu. Čím väčšie sú prsníky a čím dlhšie žena dojčí, tým je vyššia pravdepodobnosť, že zmenia tvar. U väčšiny žien po opakovaných dojčeniach dochádza k nepomeru medzi objemom prsnej žľazy a kože v prospech kože, čo sa prejaví výrazným poklesom prsníkov s nízkou pozíciou bradavky a dvorca. Takéto prsníky zväčša operačne podvihneme a vymodelujeme," vysvetľuje plastický chirurg MUDr. Martin Boháč, PhD, prečo jeho pacientky často vyhľadávajú pomoc lekárov. No bez chirurgie podľa neho prsia výrazne nenarastú. " Pod prirodzeným zväčšením prsníkov si predstavujem zväčšenie prsníkov pomocou vlastného tuku. Žene ho odoberieme z oblasti, kde ho má nadbytok, spracujeme ho a vpichmi aplikujeme do prsníkov. Na jeden raz takto zväčšíme prsníky až o jeden a pol čísla, no nie je to možné u každej ženy," dopĺňa lekár.

Sledujte FOTO: Čistá príroda? Posúďte či tieto slávne dekolty narástli len tak!