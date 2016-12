VIDEO: Lady Gaga verejne priznala psychickú chorobu. Desí ju každý deň!

Speváčka Lady Gaga (30) sa zdôverila s duševným ochorením, ktoré ju ničí a denne mu čelí. Chce vniesť nádej a silu do sŕdc ľudí s existenčnými problémami a nízkou sebaúctou.

Návšteva centra pre mladých bez domova v new yorkskom Harleme bola prekvapením od slávnej rebelsky vnímanej speváčky, a to tak pre mládež, ako aj pre zamestnancov. „Nikdy predtým som to nikomu nepovedala. Takže, tu to máte. Trpím posttraumatickou stresovou poruchou," zdôverila sa Lady Gaga, vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Vo všeobecnosti postihuje väčšmi ženy. Výnimkou nie je ani u detí. Za PTSD je nesprávne vnímaná agresivita voči okoliu. Skrýva sa za ňou pocit prázdnoty, úzkosti, beznádeje a sociálnej zdržanlivosti. Táto diagnóza je známa od roku 1980. Ovplyvňuje emociálny svet človeka po extrémne traumatickej udalosti. Príčinou sú teda vonkajšie vplyvy a jej prejavy sú aktivované ako obranné mechanizmy, no zasahujú takmer každú oblasť života pacienta. Lady Gaga sa v roku 2014 priznala, že bola vo veku 19 rokov obeťou znásilnenia. Sedem rokov o tom nikomu nepovedala.

Presnasledovaná minulosťou

Nepríjemné zážitky človek vytesní, no podvedomie ich útržkovito vyplavuje či už náhle počas dňa alebo v snoch, ktoré sú pre traumatizovaných jedincov nočnými morami. Ľudia s PTSD aj v neutrálnej veci hľadajú nebezpečenstvo a generalizuje to zlé, čím môže negatívne hodnotiť rôzne aspekty ľudského života. Okrem týchto takzvaných flashbackov ústi do nespavosti, pocitov únavy, napätia, rôznych druhov bolesti, podráždenosti a človek neraz vybuchne a zareaguje agresívne. Tieto problémy vedú k izolácii od okolia.

Lady Gaga sa sa snaží udržať slzy počas čítania zoznamu obetí najmasovejšej streľby v histórii USA, ktorá sa odohrala v júni 2016. FOTO: Getty Images

Posttraumatická porucha môže viesť k sebadeštrukčnému konaniu, k nadmernému užívaniu alkoholu i tvrdších drog, ale aj k samovražedným myšlienkam. Liečba je nevyhnutná, spočíva v užívaní antidepresív a psychoterapiách. Dôležité je si problémy priznať, naučiť sa chápať a vážiť si samého seba.

Potrebujú motiváciu

Lady Gaga ukázala mladým v centre aj niekoľko meditačných cvičení, ktoré jej pomáhajú vysporiadať sa so stresom. „Meditácia mi pomáha upokojiť sa. Nemám rovnaké problémy, s ktorými zápasíte vy, no mám psychické ochorenie, s ktorým sa taktiež denne borím," zdôverila sa im Gaga. Podľa vedúceho zariadenia v Harleme, až 75% mladých ľudí, ktorí sem prichádzajú, si prešli fyzickým alebo sexuálnym zneužívaním. „Nie som o nič lepšia, ako tieto deti, ani horšia. Sme si rovní. A všetci kráčame na dvoch nohách po tejto zemi," hovorí speváčka na videu:

„Mať niekoho tak slávneho a váženého v spoločnosti, kto im ukáže že za to stoja, že môžu byť milovanými, je jednoducho úžasné, pretože sa často cítia odstrčení a nehodní lásky. Bolo to veľmi dojemné a zmysluplné stretnutie," povedal Siciliano, zakladateľ centra Ali Forney, ktoré v Harleme funguje od roku 2002 a pomenované bolo podľa z doposiaľ neznámych príčin zavraždeného muža, ktorý rovnako pomáhal ľuďom bez domova.

