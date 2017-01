Vybrúste sa do krásy ešte v zimnej sezóne. Pleť vám rozjasnia diamanty

Zbavte sa nepotrebnej kože. Keď sa po drsnom zážitku pleť spamätá, príjemne vás prekvapí, ako jej to svedčí.

Ležíte, po tvári vám prechádza nenápadná hlavica, príjemne masíruje, občas možno jemne štipne a popri tom odstraňuje nečistoty a odumreté kožné bunky. A to ničím menej cenným ako pravými diamantmi, lebo tvár si to zaslúži. Mikrodermabrázia je rýchla forma pílingu a v Spojených štátoch amerických je po botulotoxínových injekciách druhým najobľúbenejším nechirurgickým ošetrením. Plným právom.

Po múke piesok

Existuje množstvo metód, ktorými možno odstrániť povrchovú vrstvu kože. Vezmite si na pomoc niečo drsné. Môžu to byť drobné zrniečka soli, mletá káva, ale i múka. Stačí ich zvlhčiť a pekne nimi vydrhnúť líca. Pri mikrodermabrázii sa na tento účel využíva stroj. Hoci v minulosti ste sa mohli stretnúť s dýzami, ktoré pod tlakom striekali jemný piesok. Keďže udieral do tváre, uvoľňoval povrchové vrstvy kože. No nevyberal si a postupne zasypal aj odev a celú miestnosť, kde sa procedúra konala. Od metódy sa upustilo. Dnes sa väčšinou stretnete s diamantovou dermabráziou.

Vybrúste sa do krásy

„Princíp je vo všetkých prípadoch takmer totožný. Hlavice, na ktorých sú jemnučké diamanty, pod tlakom mechanicky zbrusujú povrch epidermy. Nezachádza sa hlboko, pracuje sa len s hornou vrstvou, ktorá je schopná regenerácie. Zákrok nie je invazívny, pokožka nekrváca a nehojí sa jazvou,“ približuje ošetrenie dermatologička MUDr. Zora Haviarová. „Odstránené bunky a nečistoty prístroj nasáva a po každom ošetrení sa vyčistí.“ Obrúsená pokožka bude jemnejšia a hladšia, pleť bude svieža. Nejde o nič proti prirodzenosti, staré bunky sa odlučujú a nahrádzajú ich nové, ale prístrojový píling regeneráciu urýchli. Pokožka sa bude obnovovať rýchlejšie, lebo sa naštartuje metabolizmus a zlepší prekrvenie.

Problémy sú hlbšie

Pri diamantovej mikrodermabrázii sa často ako efekt uvádza aj vyhladenie jaziev, vrások či vymazanie pigmentácií. Podľa odborníčky to však zďaleka nie je stopercentné, a keď budete čakať zázraky, po ošetrení môžete odchádzať sklamaní. Procedúra nerieši ani hlboké jazvy po akné. „Keďže sa vyhladí povrch pleti, môžu sa jazvy javiť ako plytšie, ale je to len dočasný efekt,“ vysvetľuje skúsená odborníčka. „Jazvičky treba riešiť v hlbokej, väzivovej vrstve kože a tam sa s diamantovými hlavicami nedostanem. Akokoľvek môžem brúsiť povrch, s jazvou to nemá nič spoločné. Možno ich zlepšiť len zákrokmi, ktoré prechádzajú do hĺbky a spájajú sa s drobným krvácaním. To isté platí aj v prípade vrások.“ Jemné čiary sa možno na chvíľu stratia, ale mimické sú hlbšie vpísané v tvári.

Pomáha pri akné?

Obnova pokožky má však nespochybniteľný význam. Čistá pleť lepšie absorbuje výživné látky. Ošetrenie je vhodné pre všetky vekové kategórie. Aj pre mužov. Hrubej pleti často nevenujú dostatočnú starostlivosť a diamantové hlavice odstránia odumreté bunky, navyše sa im nebudú príliš zanášať ani póry. Práve preto sa mikrodermabrázia využíva aj pri mladých s jednoduchšími formami akné. „Prejavy však nemôžu byť príliš hnisavé, vtedy by sa mohla rozniesť infekcia. Pri ľahších prípadoch však otvoríme aknózne útvary a tie sa rýchlejšie preliečia. Týmto spôsobom sa riešia aj drobné biele bodky, mílie,“ hovorí doktorka Haviarová o ďalšom využití. „Píling otvorí drobné cysty. Ak budete chodiť na pravidelné ošetrenie, v cystách sa neuzatvorí tuk. Takto sa vyvarujete ich vzniku.“

Naštartuje kolagén

Diamantová mikrodermabrázia je kozmetický zákrok s dočasným efektom, ktorý však pomôže pleti vyzerať zdravšie. Dokonca dokáže podporiť aj tvorbu kolagénu. „Vyvolá ju akékoľvek podráždenie pleti. Na tom sú založené všetky omladzovacie ošetrenia. V prípade mikrodermabrázie sa však podráždenie deje len v povrchovej vrstve,“ objasňuje dermatologička. Ideálne je absolvovať mikrodermabráziu pravidelne. Často je súčasťou klasického čistenia pleti. Obrusovanie hlavicami trvá priemerne dvadsať až tridsať minút. Efekt pocítite po prvom dotyku. Tvár bude hladšia.

Udržujte rozstupy

Po lete a pred hlavnou vykurovacou sezónou, keď bude pleť skúšať nielen suchý vzduch, ale i chlad a vietor, môžete absolvovať každých sedem dní jednu kúru. Celkovo štyri až šesť ošetrení. Na záver každého dostanete na tvár masku, sérum alebo krém. Tie pleť upokoja a vyživia. V niektorých prípadoch sa môže objaviť ľahšie začervenanie, to sa však do hodiny stratí. Väčšinou nie je problém ísť bezprostredne po ošetrení medzi ľudí. Že by ste si ho dopriali aj častejšie? Hoci ide o jemné ošetrenie, určite sa neoplatí chodiť naň každý týždeň v roku. „Pleť oberiete o schopnosť regenerácie a môžete si ju poškodiť. V zdravej miere je to však veľmi príjemný zákrok, ktorý pleť na pohľad vylepší. Naozaj budete mať príjemný pocit,“ ubezpečuje doktorka Haviarová.

