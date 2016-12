Tehotenstvo po potrate: Vedci prišli s novými odporúčaniami pre zníženie rizika

Podľa nového výskumu by sa ženy, ktorých tehotenstvo skončilo neželaným potratom, mali pokúsiť znova otehotnieť oveľa skôr, ako sa doteraz odporúčalo.

Kým WHO radí s ďalším tehotenstvom počkať aspoň pol roka, viacerí odborníci si myslia opak.Autor: Shutterstock.com

Tieto nové závery publikované v časopise Human Reproduction Update spochybňujú doterajšie odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorej by páry, ktoré prišli o dieťatko, mali s ďalším tehotenstvom počkať aspoň pol roka. Nové tvrdenia naopak uvádzajú, že rýchle otehotnenie zvyšuje pravdepodobnosť úspešného donosenia dieťatka.

Je za tým vek?

Hlavná autorka štúdie, Dr. Sohinee Bhattacharya z Univerzity v Aberdeen si myslí, že to môže súvisieť najmä s vekom budúcich mamičiek. „Vieme, že u starších matiek je väčšia pravdepodobnosť potratu, takže ak budú odkladať ďalšie tehotenstvo na neskôr, môže sa táto pravdepodobnosť ešte zvýšiť.“ Ako ďalšiu príčinu označila možnosť, že ženy sa po strate dieťatka starajú viac o svoje zdravie, čo môže mať tiež vplyv na ich plodnosť. Táto úvaha však, ako sama priznáva, je skôr v rovine špekulácii. Zverejnená štúdia zhrnula a porovnala výsledky 16 predošlých prieskumov, ktorých sa zúčastnilo viac ako milión žien.

Žena to cíti najlepšie

Ďalšia teória, ktorá sa snaží vysvetliť, prečo sa skoršie opätovné otehotnenie ukazuje ako štatisticky menej ohrozené je, že žena po potrate má ešte istý čas zvýšenú hladinu kyseliny listovej, čo je výhodné pre jej ďalšie dieťatko. Štatistika tiež ukazuje, že u žien, ktoré znova počali do pol roka a vynosili dieťatko, klesla pravdepodobnosť predčasného pôrodu o 21 percent. Nemali ani vyššiu pravdepodobnosť preeklampsie. „V čase, keď sme robili výskum, sa nám ozvala mnoho žien, ktoré vraveli to isté – lekár mi odporúčal odložiť ďalšie tehotenstvo tak dlho, ako sa dá, ale ja som vnútri cítila, že som pripravená skúsiť to znova,“ vraví Dr. Bhattacharya. Mnohí gynekológovia sa prikláňajú k názoru, že čakať treba aspoň po dobu jedného mesačného cyklu.

