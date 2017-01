Ženy, zbystrite! Takto zmení pôrod váš mozog natrvalo

Keď sa vám narodí dieťa, celý život je jedna veľká zmena. Odborníci však zistili, že nenastane len v domácnosti, ale aj v mozgu rodičky.

Odborný časopis Nature Neuroscience prednedávnom zverejnil novú štúdiu, ktorá sa týka vplyvu pôrodu na zdravie ženy. Autori porovnávali funkcie mozgov mužov aj žien. Výskumu sa zúčastnilo 25 prvorodičiek, 19 mužov, ktorí sa stali prvý raz otcami, 20 žien, ktoré ešte neporodili a 17 bezdetných mužov. Odborníci sledovali MR snímky mozgov žien pred počatím a po pôrode.

Ubudlo z nej

Vedci zistili, že zmeny, ktoré nastanú v mozgu novorodičky, sú trvalé. Matky mali preukázateľné nižšie množstvo sivej hmoty v mozgu, ako pred pôrodom. Prekvapivo to nie je nič negatívne, práve naopak. Ubúdanie sivej hmoty môže mať pre človeka pozitívny význam. Podľa vedcov jej pokles v špecifických oblastiach mozgu signalizuje, že niektoré kognitívne funkcie u žien dozreli. A to je zmena k lepšiemu.

Chcú pokračovať

Zmeny nastali hlavne v oblastiach mozgu, ktoré ovplyvňujú sociálne poznávanie človeka. Najsilnejší rozvoj týchto schopností zaznamenali u matiek, ktoré mali veľmi silné puto so svojimi čerstvo narodenými deťmi. Vedci však chcú na výskum nadviazať, pretože si myslia, že by vďaka nemu mohli v budúcnosti predpovedať popôrodnú depresiu. Takisto plánujú do výskumu zapojiť matky, ktoré už v minulosti porodili.

