Zvrátený barbie trend. Ženy si nechávajú operovať intímne partie

Vo svete rastie počet žien, ktoré podstupujú labioplastiku. Nechávajú si chirurgicky vylepšiť vzhľad genitálií. Lekári sú z toho znepokojení. Prečo to robia?

V roku 2015 bolo po celom svete vykonaných najmenej 100 tisíc labioplastík, pri ktorých sa chirurgicky upravujú – najčastejšie zmenšujú - malé pysky ženského prirodzenia. Ďalších 50 tisíc operácií si nechali ženy spraviť preto, aby si dali zúžiť vagínu. Obe operácie postupujú pacientky s cieľom získať „tam dolu“ mladistvejší imidž, ktorý už získal aj názov – „barbie vagína“. Predpokladá sa, že impulzom sa pre mnohé ženy stalo sledovanie internetového porna.

Genitálie ako podľa kopiráku

„Ženy sa začali oveľa viac zaujímať o vzhľad svojich genitálií. Pred nástupom internetu nemali možnosť vidieť toľko nahých žien, a najmä ich nahého pohlavia. Teraz vedia viac o tom, čo údajne vyzerá dobre a či nedobre aj na týchto miestach,“ vraví plastický chirurg Nolan Karp z New Yorku. Avšak to, čo prezentujú šteklivé videá, zďaleka nesúhlasí s realitou. Bývalá šéfka kanadskej spoločnosti pôrodníkov a gynekológov Dorothy Shawová sa k rastúcej popularite labioplastík vyjadrila nasledovne: „To, čo prezentujú videá, sú neochlpené ploché hladké miesta so štrbinkou. Štúdia zverejnená v roku 2005 však našla najväčšiu rôznorodosť tvarov a veľkostí ženských genitálií, aká bola kedy v odbornej literatúre popísaná.“ U 50 žien sa dĺžka malých pyskov pohybovala od 2 do 10 cm a šírka od 0,7 po 5 cm.

Nejde o drobný zákrok, ale o ozajstnú operáciu

Vzhľadom k tejto rozmanitosti lekárov prekvapuje, ak žena žiada o zákrok s tým, že by chcela „normálny“ vzhľad svojho pohlavia. Mnohé ako dôvod pre operáciu uvádzajú zdravotné problémy, najmä bolestivé trenie priveľkých vnútorných pyskov. „Vieme, že asi 40 percent pacientok, ktoré argumentujú úľavou do bolesti, klame. To, čo naozaj chcú, je ‚barbie vzhľad‘, teda neviditeľnosť vnútorných pyskov,“ komentuje súčasný módny trend francúzsky gynekológ Nicolas Berreni. Mnohí jeho kolegovia záujemkyne o operáciu varujú. „Vždy, keď sa odstráni kus tkaniva, hrozí krvácanie, infekcia a následné zjezvenie,“ zhrnula niektoré riziká doktorka Shawová. „Zjazvenie môže postihnúť aj miesta s nervovými zakončeniami a to môže v týchto miestach spôsobiť nepríjemné pocity až bolesť.“ Podľa doktorky Shawovej treba nájsť spôsob, ako najmä mladé a ešte sa vyvíjajúce dievčatá presvedčiť, že ich genitálie môžu o pár rokov vyzerať inak a operácia môže poškodiť ich telo spôsobom, ktorý bude trvalý.

