K lekárovi určite nejdete preto, aby ste ohrozili svoje zdravie. Naopak. Preto mu rozhodne nezatajujte zopár vecí, ktoré môžu byť naozaj dôležité.

Lekár by rozhodne nemal byť tým, pred kým sa budete tváriť, že je vám lepšie, ako v skutočnosti. Povedzte mu všetko, no bez preháňania.Autor: Shutterstock

Sú veci, o ktorých vám je určite nepríjemné hovoriť pred inými ľuďmi. Je to celkom prirodzené, no lekárovi ich radšej povedzte. Možno vám to zachráni život. Stanoviť správnu diagnózu z neúplných informácií je totiž naozaj nemožné. Čo sa najčastejšie vyhýbame lekárovi priznať?

