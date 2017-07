4 príbehy šťastia a dlhovekosti: Neprestaňte život milovať!

Zaslúžený odpočinok? To rozhodne. No na dôchodku sa život nekončí! Môžete si užívať celkom novú, príjemnú etapou života. Nezáleží na peniazoch, iba na vašom postoji.

Prečítajte si štyri naozaj inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli užívať si život naplno aj v chválihodnom vysokom veku. Klobúk dole!

Sledujte aj VIDEO: To je guráž! 89-ročná "bábuška" spoznáva celý svet na vlastnú päsť

Alice: Optimizmus a sebadisciplína

Klaviristka Alice Herz-Sommer zomrela v roku 2014 vo veku 110 rokov. Alice si prežila aj drsné podmienky v koncentračnom tábore. Ešte po dovŕšení stovky denne plávala a hrala na klavír. Vo svojich rozhovoroch uvádzala, že všetko ťažké v živote prežila vďaka optimizmu a disciplíne.

Každý deň si za klavír sadala presne o desiatej ráno, pričom všetko naokolo mala úhľadne poukladané. Jedávala hlavne kuracie, ryby a polievky. Napriek veľkým bolestiam sa snažila veľa chodiť. A hoci si častokrát na vlastnej koži zažila, akí krutí dokážu byť ľudia, snažila sa vo všetkom hľadať len to dobré a tešiť sa zo života. „Som stále šťastná, no najmä keď počujem hudbu. Ocitáme sa vďaka nej na ostrove plnom mieru, krásy a lásky. Je to ako zázrak. Už započutie prvého tónu hudby, zasiahne priamo našu dušu," hovorila Alice s láskou k umeniu.

Video: Obdivuhodná Alice Herz-Sommer

Zdroj: youtube.com/ TheLadyInNumberSix

Jack: Stále skúšam niečo nové, občas aj poriadne bláznivé

Jack Reynolds pred pár mesiacmi sa dostal do Guinessovej knihy svetových rekordov. Má 105 rokov a vo svojom veku sa rozhodol povoziť sa na húsenkovej dráhe Twistosaurus vo Flamingo Land v Severnom Yorkshire. A neurobil tak len z čistej roztopašnosti. Jazda bola súčasťou stávky a vyzbieral ňou peniaze na charitu. Tento počin ale nie je prvý Guinessov rekord, ktorý Jack dosiahol.



Dobrodruh celou dušou, Jack Raynolds u tatéra. Foto: Profimedia.sk

Pred rokom sa najstarším človekom, ktorý sa odhodlal dať si tetovanie. Pán Raynolds má kerku na ramene so svojim menom a dátumom narodenia – apríl 1912. A na čo sa najbližšie chystá? Na závody Formule 1!

Čítajte: Rodičovský ošiaľ dedkov z Rolling Stones? Mick Jagger otcom po 70-ke!

Robert: Vždy mám pred sebou jasný cieľ

Francúz Robert Marchand má 105 rokov a je to vskutku výnimočný človek. Vo svojom vysokom veku sa mu podarilo získať prvé a jediné miesto na cyklistickým pretekoch na velodróme na 23 kilometrov. Zo svojim časom nebol ale veľmi spokojný, bol by rád, keby sa našiel súper, ktorý by ho motivoval k lepším výsledkom. Jeho tréner prezradil, že kľúčom úspechu jeho zverenca je, že si stále stanovuje ciele, ktoré by chcel dosiahnuť.

► VIDEO: Najstarší cyklista sveta pokoril ďalší rekord! Z jeho veku onemiete

William: Rád sa angažujem

Imunológ William Frankland sa zas vo veku 105 rokov stal spoluatorom akademického materiálu o syndróme pálivej nohy, ktorý je následkom podvýživy. Doktor Franklant sa s ním stretol u vojakov počas druhej svetovej vojny. Ako jeden z nich s nimi strávil čas v jednom z japonským táborov.



Zdroj foto: Wikipedia.org

Doktor po vojne dlhý čas pracoval aj v laboratóriu Alexandra Fleminga. Neskôr si otvoril súkromnú ambulanciu ako alergiológ, kde ostal takmer do 90-ky.

V 103 rokoch prezradila, čo pije! Nápoj dlhovekosti máte v chladničke