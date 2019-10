5 dôvodov, prečo vás ľudia neberú vážne. Jediným hackom to môžete zmeniť

Štve vás, že nech poviete čokoľvek, nikto vás nepočúva? Trpíte utkvelou presdstavou, že ľuďom ste na smiech? Skutočnosť je možno úplná iná. Potrebujete spraviť jedinú zmenu.

Nevidia, nepočujú, nehovoria o vás? Možno to nie je také zlé, ako to vyzerá. Autor: Shutterstock

Nie je nič príjemné, ak vy sa snažíte o dušu niečo dosiahnuť, no akoby ste hrach na stenu hádzali. Čokoľvek uznaniavhodné navrhnete kolegom, zmietnu to zo stola bez povšimnutia alebo námahy argumentovať. Na poradách či na obede vás prehliadajú, akoby ste práve nič vtipné nepoznamenali. Neunúvajú sa ani odzdraviť, keď odchádzate z kancelárie. Dokonca prehliadli váš jediný sviatok v roku. Aj vás sa zmocňuje neblahý pocit, že vás nikto neberie vážne? Kým sa dopracujete k zmene, odpovedzte si na dôležité otázky.

1. Držíte sa zásad?

Viete, čo tvorí pevnú kostru rodičovskej autority? Držanie slova. Ak rodič nasľubuje, či nahrozí, no nič z toho nesplní, dieťaťu bude naozaj na smiech. V komunikácii s dospelými to funguje podobne. Neživte v ľuďoch predstavu vyhrážajúcej sa bábky, ak to s výpoveďou nemyslíte smrteľne vážne. Nesľubujte ani, že potiahnete dva víkendy po sebe, keď dobre viete, že idete na hory. Nemusíte byť lepší, ako v skutočnosti ste. Spravte len toľko, na koľko sa cítite. Neavizovaný výsledok možno všetkých milo prekvapí.

