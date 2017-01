5 najväčších mýtov o akné. Pravda o čokoláde a puberte

Vyrážky či čierne bodky vedia potrápiť aj tie najsilnejšie povahy. Čistú pleť chcete mať za každú cenu, preto vyskúšate všetko. Niektoré nápady však nie sú najšťastnejšie.

O tom, že pleťové prípravky s obsahom alkoholu nie sú vhodné pre pokožku s akné, ste už určite počuli. Čím viac si budete tvár vysušovať, tým viac mazu sa bude tvoriť. Dostanete sa do začarovaného kruhu. Ktoré mýty sa ešte viažu k problematickej pleti?

1. Po puberte je akné navždy preč

Akné môže nastúpiť aj v zrelšom veku. Posledné štúdie dokonca potvrdili, že akné po dvadsaťpäťke je na vzostupe. Uhry či zapálené vyrážky sa v dospelosti objavujú najmä v dolnej polovici tváre. V tomto prípade sú však iné spúšťacie mechanizmy a priebeh akné býva miernejší. Nevýhodou je fakt, že regenerácia pleti už nie je taká rýchla ako v čase dospievania. V dospelosti sa pod akné podpisuje kolísanie hormónov v priebehu menštruácie, počas tehotenstva či v menopauze. Vyrážky sa môžu objaviť po vysadení hormonálnej antikoncepcie, po niektorých druhoch liečby či po stresujúcom životnom období.

2. Čokoláda spôsobuje akné

Škodlivosť čokolády nikdy nebola potvrdená. Jednotlivé potraviny akné nevyvolávajú, môžu však zhoršiť stav pleti. V prípade akné sa oplatí zredukovať potraviny s vysokým glykemickým indexom. Dávajte si pozor aj na konzumáciu rafinovaných cukrov. Obmedzte príjem bieleho pečiva, ale i pečených zemiakov alebo kukurice.

3. Na vyrážky je dobrá zubná pasta

Ruku na srdce, kto si vyrážku aspoň raz v živote nezatrel zubnou pastou? Tento recept môže a nemusí zaúčinkovať. V tomto prípade je rozhodujúce zloženie zubnej pasty. Výrobky, ktoré obsahujú zinok môžu skutočne stiahnuť zápal. Fluór a mentol, ktoré sa často vyskytujú však už k akné nie sú také priateľské. S akné vždy bojujete len špeciálnymi prípravkami.

4. Akné vylieči opaľovanie

Príliš veľa slnka uškodí každej pleti, aj tej s akné. Hoci UV žiarenie má antibakteriálny účinok so slnečným kúpeľom to nepreháňajte. Pri dlhom pobyte na slnku sa zvýši aj tvorba mazu, čo vyústi do upchávania pórov. Slnečné lúče vždy dávkujte s rozumom.

5. Akné je prenosné ochorenie

Hoci za akné sa skrývajú aj baktérie, zdravá koža si s nimi poradí. Za vznikom akné sa skrýva niekoľko príčin. Najčastejšie ide o spojenie genetiky s poruchou rohovatenie buniek , bakteriálnym osídlením a hormonálnymi zmenami v čase puberty. Určite nehrozí, že by akné „preskočilo“ na vašich priateľov či rodinných príslušníkov.

