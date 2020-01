5 otázok, na ktoré sa pýtajte skôr, než užijete antibiotiká. Dodržte ich!

Antibiotiká vám neraz pomôžu rýchlo sa dostať z infekcie Ale len z bakteriálnej, na vírusy nepôsobia. Ale ak ich beriete príliš často, prestanú pôsobiť.

Smrkáte, kašlete, máte teplotu. Cítite sa pod psa a v práci toho máte vyše hlavy. Péénku si nemôžete dovoliť. Žiadate lekára, aby vám predpísal antibiotiká. Ste nahnevaní, ak odmietne. Možno vás však práve zachránil pred nebezpečnou rezistenciou.

Zneužívame ich

Nebezpečné baktérie sú voči antibiotikám čoraz odolnejšie. Podľa odborníkov je antibiotická rezistencia ako načasovaná bomba. Prečo je to tak? Lebo pacienti si pýtajú antibiotiká aj na prechladnutie, chrípku či iné vírusové infekcie, pri ktorých však určite nezaberú.

Výrazne narastá počet ľudí, ktorí umierajú na kedysi liečiteľné infekcie ako je otrava krvi, zápal pľúc či zápal močových ciest. To isté platí pri streptokokovej infekcii, vyvolanej zápalom mandlí alebo šarlachom. Neskorším dôsledkom môže byť autoimunitné ochorenie zasahujúce srdce či obličky. Antibiotiká sú dôležité napríklad aj pri borelióze spôsobenej kliešťom. Ak ste ich však predtým užívali často pri obyčajných bakteriálnych zápaloch, pri tých oveľa vážnejších už nemusia účinkovať.

1. Prečo chcete, aby vám lekár predpísal antibiotiká?

Stále je veľa pacientov, ktorí od lekára žiadajú antibiotikum aj napriek tomu, že sú len prechladnutí, majú nádchu alebo vírusovú infekciu, napríklad chrípku. A ešte stále je dosť lekárov, ktorí sa tlaku pacientov poddajú, hoci vedia, že liek nezaberie. Likviduje totiž len baktérie, nie vírusy. Lekári to vedia, ale empiricky, teda bez kultivácie alebo sérologického vyšetrenia, by ich mali ordinovať, len ak je ohrozený život alebo zdravie pacienta, alebo ak existuje možnosť, že sa premešká včasná a účinná liečba. V ostatných prípadoch je potrebné podrobné vyšetrenie. Až keď výsledky potvrdia bakteriálnu infekciu, mali by predpísať antibiotiká. Problém je však v tom, že niekedy vírusová infekcia rýchlo prejde do bakteriálnej, čo sa nedá vždy rýchlo identifikovať. Typickým príkladom je bronchitída, zápal priedušiek.

2. Prečo vám antibiotiká nezaberajú?

Zneužívame ich, preto už nepôsobia na mnohé bakteriálne infekcie. Primárna rezistencia znamená, že isté antibiotiká neúčinkujú na niektoré typy baktérií. Neexistuje totiž antibiotikum, ktoré by účinkovalo na celé spektrum patogénnych baktérií. O sekundárnej rezistencii hovoríme, keď baktérie prestanú byť citlivé voči účinkom jedného či viacerých antibiotík počas liečby. Skrížená rezistencia znamená, že baktérie sú odolné voči viacerým antibiotikám podobného chemického zloženia.

3. Kedy musíte antibiotiká určite užívať?

Pri otrave krvi, zápale pľúc či mozgových blán nie je čo riešiť. V tomto prípade antibiotikum zachraňuje život. To isté platí pri streptokovej infekcii, ktorú vyvoláva zápal mandlí alebo šarlach, alebo pri borelióze spôsobenej kliešťom.

4. Čo musíte zohľadniť pri užívaní antibiotík?

Môže sa stať, že počas ich užívania vás bude preháňať, alebo vám "vybijú" flóru v pošve, ak ste žena. Negatívne zlé účinky zmiernia probiotiká, súrôzne, berte ich podľa odporúčania lekárnika.

5. Ako antibiotiká správne užívať?

Užívajte ich v presne stanovených intervaloch, aby sa udržala správna hladina účinnej látky v tele počas celej liečby. Iba tak sa eliminuje patogén a nevznikne rezistencia. Vyberte celú stanovenú dávku, hoci si myslíte, že už netreba. Fakt, že sa cítite lepšie, znamená, že liek zabral a liečba je správna. Neznamená však, že všetky baktérie sú potlačené alebo usmrtené. Neordinujte si liek sami, nemeňte druh lieku. Nepite alkohol. Medzi ním a niektorými antibiotikami vzniká interakcia, ktorá znižuje ich účinok, alebo vyvolá vážne nežiaduce reakcie. Okrem toho, väčšina antibiotík metabolizuje v pečeni podobne ako alkohol, preto môže dôjsť k jej poškodeniu. Neslňte sa a nechoďte do solária.

