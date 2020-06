7 spôsobov proti chrápaniu. Od bizarností až po tlakovú masku

Každý z nás občas chrápe, ale chronické chrápanie môže mať zničujúce dôsledky na naše zdravie a vzťah.

Podľa štatistík trpí chrápaním trikrát viac mužov než žien. A čo je horšie, otravné zvuky patria k desiatim najčastejším dôvodom rozpadu vzťahov. Spôsobov, ako sa zbaviť nepríjemného chrápania, je niekoľko. To, aký si vyberiete, tiež do veľkej miery závisí, aká je príčina vášho alebo partnerovho chrápania.

Zatvorte ústa

Dýchať nosom by mala byť samozrejmosť, ale prečo to tak v mnohých prípadoch nie je? Ak spíte s otvorenými ústami, vzduch prechádzajúci vašim zúženým hrdlom rozvibruje mäkké tkanivo podnebia a vzniká tak charakteristický zvuk. Okolo 45 % dospelých občas chrápe a až 25 % pravidelne. A dýchanie ústami je najbežnejší dôvod, prečo to tak je.



Foto: Shutterstock

Čísla sú prekvapivé aj u detí. Až 10 % z nich má problémy s chrápaním, ktoré priamo nesúvisí s nádchou. Príčinou sú väčšinou zväčšené nosné mandle, ktoré sa po ôsmom roku postupne zmenšujú. Ale kým deti z chrápania zväčša vyrastú, u dospelých sa to skôr zhoršuje. Existujú rôzne pomôcky, ako sa chrápania zbaviť. Od náustku zabraňujúcemu dýchaniu ústami, cez masku na tvár proti chrápaniu až po spreje do hrdla na zvlhčenie stien sliznice. Účinné budú len vtedy, ak odstránia príčiny vášho chrápania.

