8 chýb, ktoré robí v hygiene aj vy! Tieto nevinné zlozvyky ohrozujú zdravie

Sú pre vás také samozrejmé, že si bez nich neviete predstaviť deň. Zistite, na ktoré bežné návyky by ste si mali dať pozor.

Život si bez hygieny neviete predstaviť, a preto robíte denne tie isté zvyklosti. Veď čistota je základ zdravia, no čo ak to s ňou preháňate a telu skôr škodíte? Už ste si dnes umyli zuby po jedle, vyčistili uši a poriadne si osušili ruky? Pozor na najväčšie chyby pri bežných hygienických návykoch!

Ne-hygienické sušenie

Tento vynález by ste na toaletách mali radšej obchádzať. Dôvod je jednoduchý, ruky vám síce osuší, no zároveň vás im môže kontaminovať baktériami. A hoci sa elektrická sušička zdá hygienickejšia, ako použitie papierových obrúskov, opak je pravdou. Vedci z univerzity v Leedse totiž prišli na to, že v okolí sušiča je priveľa baktérií, ktoré môžu škodiť zdraviu. Niektoré typy týchto prístrojov totiž do seba nasávajú baktérie z okolitého prostredia, ktoré potom vyfukujú na umyté ruky. V štúdii uvádzajú, že v okolí sušiča bolo dokonca až 30-krát viac baktérií, než pri zásobníkoch s papierovými obrúskami.

