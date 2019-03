8 najväčších bolestí tela. Rady odborníčky, kedy pomôže tabletka a kedy spánok

Hazardujete s tabletkami zbytočne, lebo na vašu bolesť hlavy sa oplatí pridať hodinu spánku?

Či sa nám to páči alebo nie, bolesť je súčasťou nášho života. Na základe prieskumu až polovica Slovákov takmer vždy siahne po tabletke pri bolesti zubov a migréne. Z výsledkov prieskumu taktiež vyplýva, že polovica populácie považuje voľnopredajné lieky za potrebný prostriedok k úľave od bolesti, ale 4% ľudí ich zo zásady odmietajú. Patríte medzi nich? A robíte dobre?

Koľko vydržíme?

Za najmenej znesiteľnú bolesť považujú Slováci bolesť zubov, čo uviedlo až 43% opýtaných, avšak najčastejšie ľudia trpia bolesťou chrbtice, svalov a kĺbov a bolesťou hlavy, na ktoré vyše tretina populácie trpí asi raz mesačne alebo častejšie.

8 najmenej znesiteľných bolestí u Slovákov:

1. Bolesť zubov

2. Bolesť hlavy, migréna

3. Bolesť chrbta, chrbtice

4. Menštruačné bolesti

5. Bolesti brucha, žalúdka

6. Natiahnuté svaly po námahe

7. Bolesť svalov, kĺbov

8. Bolesť hlavy po alkohole

Prvá pomoc otázna

Až trištvrte Slovákov očakáva, že liek na bolesť zaberie do polhodiny. Dve tretiny preferujú lieky, ktoré sú šetrné k tráviacemu systému. Ženy dávajú prednosť liekom, ktoré neobsahujú pridané farbivá, nemajú vedľajšie účinky alebo sa ľahko dávkujú. Na niečo však pri okienku v lekárni nesmiete zabudnúť. „Pri výbere voľnopredajného lieku je dôležité, aby pacienti upozornili lekárnika na aktuálne chronické alebo akútne ochorenia a upozorniť na problémy s obličkami, žalúdkom alebo pečeňou. Ďalším kritériom, ktorým by sa mal lekárnik riadiť je povaha, charakter, intenzita a dĺžka trvania bolesti. Ak ide o bolesť bez pridružených symptómov, dá sa zvoliť jedna účinná látka, ak je však bolesť zapríčinená napríklad spazmom svalov, analgetiká by sa mali voliť len ako doplnková terapia,“ vysvetľuje farmakologička PharmDr. Andrea Gažová, PhD. z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kedy bez liekov?

Mnohé z akútnych bolestí sú podľa odborníkov spôsobené nedostatkom relaxačných aktivít v kombinácii so zlým pitným režimom, nedostatkom spánku, ale bolesti môžu byť spôsobené aj psychickou záťažou. Vysoké percento slovenskej populácie trpí práve bolesťami hlavy a migrénou. „Migréna je celospoločenský problém a postihuje viac ženy ako mužov, pričom jej príčiny sú individuálne. U žien môže spôsobovať migrénu kolísanie hormónov, ale obe pohlavia môžu bolesťami hlavy trpieť strese, napätí, nedostatku alebo nadbytku spánku, ale negatívne pôsobí aj prejedanie sa, nepravidelný životný rytmus či celkové vyčerpanie,“ hovorí farmakologička Andrea Gažová.

Bez liekov sa Slovákom najľahšie prekonávajú natiahnuté svaly po námahe, ale aj bolesti chrbta či bolesti svalov a kĺbov pri chrípkovom ochorení.

