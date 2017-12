Aj dve deci vína denne škodia! V stávke je vážne ochorenie, hrozia vedci

Zvykli ste si dopriať po večeri červený drink? Možno s tým budete musieť prestať.

Alkohol škodí, no okrem tehotných a dojčiacich žien, boli lekári voči miernej konzumácii zhovievaví a niektoré druhy alkoholu – ako červené víno či pivo, dokonca zo zdravotných dôvodov a pre obsah prospešných antioxodantov odporúčali. No, ako sa zdá, všetko je inak!

Rakovina z pár deci

Podľa American Society of Clinical Oncology (ASCO) môže požívanie alkoholických nápojov, dokonca aj s mierou, zvýšiť riziko niektorých druhov rakoviny! „Ľudom obyčajne nenapadne spojiť si pitie piva, vína alebo likérov so zvýšeným rizikom rakoviny v neskoršom živote," hodnotí doktor Bruce Johnson z ASCO prekvapujúce zistenie, hoci: „Spojitosť medzi zvýšenou konzumáciou a rakoviny je známe už dávnejšie," dodáva. No to nie je všetko.

Nový prehľad štúdií odhalil, že za približne 3,5 percenta úmrtí na rakovinu môže práve alkohol. Najohrozenejší sú samozrejme alkoholici, ktorí popíjajú vo veľkých množstvách a pravidelne. No riziko rakoviny zvyšujú aj mierne množstvá. Tou sa myslí už jeden drink denne alebo sedem drinkov za týždeň u žien alebo dva drinky denne a 14 za týždeň u mužov. Riziko porovnateľné ako u úplných abstinentov dosiahnete najskôr po dvadsaťročnej prestávke!

Aká je miera?

víno – 1,5 decilitra

pivo – 3,5 decilitra

tvrdý alkohol – 0,44 decilitra

Akonáhle toto množstvo prekročíte, považuje sa za dva drinky namiesto jedného. A stačí to na to, aby ste si zvýšili riziko rakoviny hlavy, krku, pažeráka, prsníka, čriev a samozrejme pečene. Zdravé množstvo alkoholu je teda žiadne. „Obmedzenie príjmu alkoholu znamená prevenciu rakoviny," potvrdzuje aj Noelle LoConte, profesorka medicíny z University of Wisconsin.

