Ako dlho si naozaj treba umývať ruky? Pomôže vám známa pesnička

Po príchode zvonku či z toalety je opláchnuť si ruky pod vodou sotva pár sekúnd takmer to isté, ako by ste si ich neumyli vôbec. Vieme, aký čas je minimum.

Aj svoje deti učíte, že ruky si treba umývať. Sú jednými z najväčších prenášačov nebezpečných baktérií, z ktorých môžete ochorieť. Helicobakter pylori, klebsiela, E. Coli sú len niektoré z tých, ktoré sa prenesú zo špinavých rúk.

Mydlo namiesto antibiotík

Len málokto toto základné hygienické pravidlo nedodržiava. No takmer nikto to nerobí naozaj dôsledne. "Garantujem vám, že väčšina z nás to nerobí. Viem to, pretože si všímam – a všímam si aj seba," hovorí doktorka Gina Redfordová pre dailymail.co.uk. Čo je najhoršie, nesprávnym umývaním rúk sa nielen že vystavujete nebezpečenstvu, ale prispievate ku globálnemu medicínskemu problému rezistencie voči antibiotikám. A prvým krokom je infekcii sa úplne vyhnúť – dôslednou hygienou.

Veľa zdravia

Čo teda robíme zle? Skúste si niekedy všimnúť, koľko vám umývanie rúk trvá. Nie je totiž to isté, či touto činnosťou strávite niekoľko sekúnd alebo minút. Efekt je neporovnateľný. Podľa doktorky Radfordovej len málokto tomu venuje toľko času, ktoľko treba, niektorí sa dokonca zaobídu bez mydla. Všetkým kúpeľňovým flákačom odkazuje, že minimálny čas umývania rúk je 30-45 sekúnd. Máte si k umývadlu zakaždým brať stopky? Doktorka pozná šikovnú pomôcku. Presne takýto dlhý čas trvá, kým si dvakrát zaspievate známy narodeninový popevok Veľa šťastia, zdravia – Happy Birthday. To "zdravie" je v tomto prípade úplne na mieste.

