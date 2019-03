Boľavé afty? Skúste osvedčenú domácu medicínu. Pomôže!

Ak ste si objavili v ústach biely vriedok, nečakajte kým zmizne. Pomôže vám prírodná medicína.

Sú malé, nenápadné, no o to výraznejšie bolia. Afty môžu potrápiť každého, najmä ak máte do 30 rokov, ste žena alebo sa nachádzate v stresovom období. Tieto drobné bolestivé vriedky sú prejavom narušenej ústnej mikroflóry a objavujú sa najmä pri oslabenej imunite. Ako si pri nich uľaviť od bolesti, a ktoré domáce triky pomôžu na urýchlenie liečby?

Čo pomôže

Zaručených rád, ako si pomôcť pri aftách, je niekoľko. Pravdou však je, že každému môže zabrať niečo iné. Ak sa chcete vyhnúť prípravkom zakúpeným v lekárni, vyskúšajte domácu medicínu. K spontánnemu zahojeniu potrebujú afty približne 1 až 2 týždne. Spozornieť by ste však mali, ak zápal neustupuje a vriedky nezmiznú ani po 3 týždňoch. V takom prípade by ich mal vyšetriť odborník.

Bolestivé afty v ústach môžu odhaliť aj vážnejšie choroby

Pokiaľ aftami trpíte, v prvom rade si zaobstarajte mäkkú kefku, ktorá nebude zapálenú sliznicu dráždiť. Dobu hojenia by mal skrátiť výplach úst slanou vodou. V pohári s vlažnou vodou rozpustite pol lyžičky soli a slaným roztokom vyplachujte ústa niekoľkokrát denne. Dočasnú úľavu od bolesti tiež prináša cmúľanie kociek ľadu.

