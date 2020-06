Balíte sa na dovolenku? Toto by nemalo chýbať v cestovnej lekárničke

Horúčka, hnačka či kašeľ prídu často neohlásene. Pripravte si lekárničku na nečakané situácie ešte pred dovolenkou. Viete, čo by v nej určite nemalo chýbať?

Či už sa chystáte na predlžený víkend s priateľmi alebo dlhšiu rodinnú dovolenku, vždy sa oplatí mať pri sebe balíček prvej pomoci.

Malé zranenia



Zdroj: Shutterstock

Odreté kolená či lakte nie su nič príjemné, no sú veľmi častým dôsledkom letných hier. Pri balení by ste preto mali myslieť aj na to a do lekárničky určite prihoďte sterilný obväz, leukoplasty a dezinfekciu.

Čo by ešte nemalo chýbať vo vašej lekárničke? ►►►